Estos son los 10 semifinalistas del Concurso Internacional de Violín de Bogotá 2025

Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
El Concurso Internacional de Violín Ciudad de Bogotá avanza hacia su gran final este 7 de noviembre, y ya se conocen los 10 semifinalistas que se medirán ante un jurado internacional de alto nivel.
Los elegidos provienen de Austria, China, Colombia, Corea, Estados Unidos, Italia, Japón, Región de Taiwán-República Popular China y Rusia y deberán interpretar tanto el repertorio clásico como la obra comisionada del certamen, Serenata pagana, de la compositora caleña Carolina Noguera, inspirada en los cantos tradicionales del Pacífico y en los violines del Cauca.
Durante las eliminatorias, que se extendieron por tres días, los participantes presentaron piezas como el Concierto No. 5 de Mozart, la Sonata No. 3 de Ysaÿe, la Pampeana No. 1 de Ginastera, el Capricho No. 24 de Paganini y el Legend Op. 17 y Polonaise Brillante No. 1 de Wieniawski.
Los 10 semifinalistas seleccionados por los jurados son:
Las semifinales se llevarán a cabo el 4 y 5 de noviembre, de 1:00 a 7:00 p. m., en el Auditorio Fabio Lozano de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, y de allí saldrán los tres finalistas que participarán en el concierto de gala del 7 de noviembre en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. El certamen otorgará 30.000 dólares y una invitación a hacer un concierto en la temporada 2026 de la Orquesta Filarmónica de Bogotá al primer lugar, 20.000 dólares y concierto al segundo, y 20.000 dólares al mejor intérprete de la obra comisionada.
El jurado está conformado por la canadiense Lucie Robert y lo completan la austriaca Birgit Kolar, la española Leticia Moreno, Lee-Chin Siow de Singapur y el venezolano Alexis Cárdenas. Todos son músicos de trayectoria internacional y se desempeñan como jueces en concursos de primer nivel.
El concurso, impulsado por la Alcaldía de Bogotá, la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y la Orquesta Filarmónica, busca fortalecer el ecosistema sinfónico de la ciudad, consolidar la formación de los jóvenes músicos y acercar la música clásica al público.
Las entradas están disponibles en Tu Boleta, con descuento del 30% para estudiantes presentando carné en taquilla.