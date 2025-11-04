Estos son los 10 semifinalistas del Concurso Internacional de Violín de Bogotá 2025

De la semifinal saldrán los tres finalistas que competirán el 7 de noviembre en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. Foto: Secretaría de Cultura

El Concurso Internacional de Violín Ciudad de Bogotá avanza hacia su gran final este 7 de noviembre, y ya se conocen los 10 semifinalistas que se medirán ante un jurado internacional de alto nivel.

Los elegidos provienen de Austria, China, Colombia, Corea, Estados Unidos, Italia, Japón, Región de Taiwán-República Popular China y Rusia y deberán interpretar tanto el repertorio clásico como la obra comisionada del certamen, Serenata pagana, de la compositora caleña Carolina Noguera, inspirada en los cantos tradicionales del Pacífico y en los violines del Cauca.

Durante las eliminatorias, que se extendieron por tres días, los participantes presentaron piezas como el Concierto No. 5 de Mozart, la Sonata No. 3 de Ysaÿe, la Pampeana No. 1 de Ginastera, el Capricho No. 24 de Paganini y el Legend Op. 17 y Polonaise Brillante No. 1 de Wieniawski.

Los 10 semifinalistas seleccionados por los jurados son:

Anaïs Christabel Feller (EE.UU.)

Aoi Saito (Japón)

I-Hao Cheng (Región de Taiwán, República Popular China)

Iván Orlín Ariza (Colombia)

Julian Walder (Austria)

Lucilla Rose Mariotti (Italia)

Maria Lundina (Rusia)

Mingnan Yue (China)

Ruifeng Lin (China)

Youngjoo Lee (Corea)

Las semifinales se llevarán a cabo el 4 y 5 de noviembre, de 1:00 a 7:00 p. m., en el Auditorio Fabio Lozano de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, y de allí saldrán los tres finalistas que participarán en el concierto de gala del 7 de noviembre en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. El certamen otorgará 30.000 dólares y una invitación a hacer un concierto en la temporada 2026 de la Orquesta Filarmónica de Bogotá al primer lugar, 20.000 dólares y concierto al segundo, y 20.000 dólares al mejor intérprete de la obra comisionada.

El jurado está conformado por la canadiense Lucie Robert y lo completan la austriaca Birgit Kolar, la española Leticia Moreno, Lee-Chin Siow de Singapur y el venezolano Alexis Cárdenas. Todos son músicos de trayectoria internacional y se desempeñan como jueces en concursos de primer nivel.

El concurso, impulsado por la Alcaldía de Bogotá, la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y la Orquesta Filarmónica, busca fortalecer el ecosistema sinfónico de la ciudad, consolidar la formación de los jóvenes músicos y acercar la música clásica al público.