Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

El Magazín Cultural
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Congreso Mundial de Brujería: 50 años de la polémica que dividió a Bogotá en 1975

A propósito de la polémica generada por la realización de la conmemoración de los 50 años del primer Congreso Mundial de Brujería, realizado en Bogotá en 1975, exploramos lo que fue ese evento y la manera en la que nos hemos acercado a prácticas espirituales alternativas.

Andrea Jaramillo Caro
Andrea Jaramillo Caro
18 de octubre de 2025 - 03:02 p. m.
Congreso Mundial de Brujería, en 1975, en Bogotá.
Congreso Mundial de Brujería, en 1975, en Bogotá.
Foto: Archivo EE

Entre el 24 y el 28 de agosto de 1975, Bogotá fue la anfitriona de un evento que generó polémica entre la sociedad capitalina del momento. El primer Congreso Mundial de Brujería se tomó los pabellones de la Feria Internacional, hoy conocida como Corferias, abordando temáticas como antropología, sociología, ovnis, chamanismo, brujería, tarot, vudú, y otras espiritualidades.

La existencia de este evento acaparó los titulares del momento, con varias páginas en los periódicos hablando sobre el “regreso de los brujos”. En su momento, los medios...

Andrea Jaramillo Caro

Por Andrea Jaramillo Caro

Periodista y gestora editorial de la Pontificia Universidad Javeriana, con énfasis en temas de artes visuales e historia del arte. Se vinculó como practicante en septiembre de 2021 y en enero de 2022 fue contratada como periodista de la sección de Cultura.@Andreajc1406ajaramillo@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

PremiumEE

Brujería

Congreso Mundial de Brujería

Brujería en Medellín

Brujería en Bogotá

Conjuro

Comfama

Espiritualidades no hegemónica

Arte

Medellín

Bogotá

Noticias hoy

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.