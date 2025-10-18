Congreso Mundial de Brujería: 50 años de la polémica que dividió a Bogotá en 1975

Congreso Mundial de Brujería, en 1975, en Bogotá.
Entre el 24 y el 28 de agosto de 1975, Bogotá fue la anfitriona de un evento que generó polémica entre la sociedad capitalina del momento. El primer Congreso Mundial de Brujería se tomó los pabellones de la Feria Internacional, hoy conocida como Corferias, abordando temáticas como antropología, sociología, ovnis, chamanismo, brujería, tarot, vudú, y otras espiritualidades.
La existencia de este evento acaparó los titulares del momento, con varias páginas en los periódicos hablando sobre el “regreso de los brujos”. En su momento, los medios...
