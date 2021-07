“Conjuraba a la literatura constantemente para que siguiera a mi lado”

—Recuerdo que cuando era pequeña me decían: “¡Qué terca, qué terca eres!”. En una niña estaba mal visto ser terca, peor visto que en un niño. Era un reproche que me hacían a menudo. Como si fuera una característica de la que yo debía despojarme. Y yo me lo creí. Realmente creía que era un problema de carácter. Ahora, cuando miro atrás, pienso que me ha salvado esa terquedad que tanto me reprochaban.