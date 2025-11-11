Conociendo otras selvas, viviendo otras fábulas: reseña de “Cuentos de la selva” de Horacio Quiroga

Esta edición incluye el "Decálogo del perfecto cuentista", donde el autor esbozó a través de diez aforismos, lo que consideraba, eran los puntos básicos para escribir un cuento. Foto: Panamericana Editorial

Cuando era niño leí mi primer libro, era Cuentos de la Selva del escritor uruguayo Horacio Quiroga. Fue un evento fundamental en mi vida, y lo leía junto a mi abuela, quien se quedaba dormida al sonido de mi voz relatando cada uno de los capítulos. Recuerdo que el que más le llamaba la atención era el loro pelado. Y es que teníamos un loro que se quitaba las plumas llamado Federico. Han pasado muchos años y muchas páginas y aún recuerdo esa primera vez. Cuando tuve la oportunidad de volver a leerlo, con otra perspectiva y con...