El Magazín Cultural
Conociendo otras selvas, viviendo otras fábulas: reseña de “Cuentos de la selva” de Horacio Quiroga

Abordamos una de las obras cumbre de este escritor uruguayo a propósito de una nueva edición ilustrada que acaba de salir.

Holger Bocanegra
11 de noviembre de 2025 - 06:00 p. m.
Esta edición incluye el "Decálogo del perfecto cuentista", donde el autor esbozó a través de diez aforismos, lo que consideraba, eran los puntos básicos para escribir un cuento.
Foto: Panamericana Editorial

Cuando era niño leí mi primer libro, era Cuentos de la Selva del escritor uruguayo Horacio Quiroga. Fue un evento fundamental en mi vida, y lo leía junto a mi abuela, quien se quedaba dormida al sonido de mi voz relatando cada uno de los capítulos. Recuerdo que el que más le llamaba la atención era el loro pelado. Y es que teníamos un loro que se quitaba las plumas llamado Federico. Han pasado muchos años y muchas páginas y aún recuerdo esa primera vez. Cuando tuve la oportunidad de volver a leerlo, con otra perspectiva y con...

Por Holger Bocanegra

