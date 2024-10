Conozca algunas de las obras que se presentarán el 9 de octubre en el FIAV Bogotá

El Festival de Artes Vivas culminará el próximo 14 de octubre. Foto: Nacho Gonzalez Oramas

Este 9 de octubre se desarrollará la última función de la obra DIPTYCH: The Missing Door and The Lost Room del colectivo belga Peeping Tom, dirigida por Gabriela Carrizo y Franck Chartier. A las 8:00 p. m, en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán a las 8:00 p. m. se presentará esta pieza de danza teatro, que explora temas como el tiempo y la memoria, mientras los personajes transitan entre el pasado, presente y futuro a bordo de un transatlántico. La obra, de 70 minutos, combina danza contemporánea y teatro multidisciplinario, con diálogos en francés y subtítulos en español. Está dirigida a un público mayor de 15 años.

A las 7:30 p. m. en la sala Delia del Centro Nacional de las Artes llegará la primera función de Reminiscencia, una obra del dramaturgo chileno Malincho Vaca, quien va relatando la historia de sus abuelos, mientras también atraviesa la vida política y social de un Chile que vivió bajo la dictadura. El protagonista interactúa con el público, mientras en un computador portátil abre los archivos que se proyectan y va contando. La obra, de 55 minutos, está dirigida para un público mayor de 15 años.

Al caer la noche, en el Parque de la Independencia, tres de los artistas de fuego de Irlanda presentarán un espectáculo inspirado en escenas de películas clásicas de ciencia ficción. Los artistas llevarán al público en un viaje que transformará la realidad, fusionando la naturaleza del circo, las ilusiones de la magia y la manipulación de objetos para crear una poética visual alrededor de las representaciones con fuego y luces. Este espectáculo, llamado Firestorm se iniciará a las 7:00 p. m y será gratuito y apto para todo el público.

En el Teatro La Candelaria, a las 7:30 p. m. se presentará El Potrillo, del Laboratorio Teatral del Pacífico y Colectivo Teatral El Arrullo, un espectáculo en el que a través de la música, la danza y el teatro, se refleja las prácticas ancestrales, idiosincrasia, costumbres y tradiciones de las comunidades del Pacífico colombiano. El director ha trabajado con los maestros Alejandro Gonzáles Puche, Ma Zhenghong, Everett Dixon, Fabio Rubiano, Juan Carlos Agudelo y Douglas Salomón. Recomendada para público adulto.

La danza seguirá siendo protagonista con Revolución Pazcífica: bailes de resistencia, de los Jóvenes Creadores del Chocó, quienes se estarán presentando quince jóvenes que sufrieron el Conflicto Armado y quienes desde el 2008 le apuestan al restablecimiento de paz, la reconstrucción de los tejidos sociales y la dignificación de las prácticas artísticas y culturales de las comunidades de su territorio. El grupo se presentará en el Teatro El Ensueño a las 8:00 p. m.

En el Teatro R101, a las 8:00 p. m, se presentará Otelo, una obra que narra la vida de un prestigioso y honorable militar negro que cae en una maraña de desinformación, engaños y mentiras, llevándolo a cometer el asesinato de su esposa. Un espectáculo unipersonal interpretado por Ramsés Ramos, diseñado por Mateo Rueda y dirigido por Hernando Parra, basado en la obra de William Shakespeare.

Para conocer la programación completa, visite la página web oficial del festival.