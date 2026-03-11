Consuelo Luzardo será homenajeada en el FICCI: todo lo que debe saber sobre el festival

La actriz Consuelo Luzardo recibirá el premio durante la ceremonia de los Premios India Catalina. Foto: Cortesía FICCI

La actriz bogotana Consuelo Luzardo recibirá el homenaje durante la edición 65 del festival, es uno de los más importantes del evento y “reconoce a aquellos que, con su dedicación y talento, han dejado una huella indeleble en la industria audiovisual nacional”, según un comunicado.

Este reconocimiento será entregado a Luzardo por su pasión y dedicación al cine, teatro y televisión en Colombia. Con una carrera que comenzó hace más de 60 años, la actriz ha participado en proyectos como Los Cuervos, Caballo viejo, La viuda de Blanco, ¿Por qué mataron a Betty si era tan buena muchacha?, El hombre de negro, Pasión de Gavilanes, y El cartel, entre otras.

“Celebrar tantos años de actuación con un premio como este es algo que se agradece profundamente. Aunque siempre decimos que los actores de la vieja guardia no trabajamos para los premios, este reconocimiento me hace sentir que todo lo que he hecho ha aportado a un medio, la televisión, que ha evolucionado y ha entretenido a muchos. Lo agradezco infinitamente”, aseguró sobre el premio.

Además añadió: “Sigo enamorada de mi trabajo; actuar me sigue emocionando como el primer día, hace 67 años. Lo esencial es ser rigurosa, estudiar y trabajar de la mano con el director para que el personaje cobre vida. Mi objetivo es convencerme de que soy ese personaje, darle humanidad a lo que antes solo existía en el papel. También, la perseverancia es clave; esta carrera tiene altibajos y momentos de desilusión, pero requiere paciencia y determinación para seguir adelante”.

Le entregarán el galardón el próximo 18 de abril durante la edición 42 de los Premios India Catalina, en el marco del Festival Internacional de Cine de Cartagena que se realizará entre el 14 y el 19 de abril.

Las novedades que trae el FICCI 65

Durante el lanzamiento del festival se anunció que se presentarán 180 películas, con 55 estrenos nacionales, 42 estrenos latinoamericanos, 4 estrenos internacionales y 26 estrenos mundiales, en 250 proyecciones. Participarán 57 países y se rendirá tributo a tributo a Ben Rivers, artista y cineasta británico.

“El FICCI llega a su edición 65 como el festival de cine más antiguo de América Latina. Durante más de seis décadas hemos acompañado las transformaciones del cine iberoamericano, preservando su historia y abriendo espacio para miradas nuevas y provocadoras. El Festival ha sido, para muchos de los grandes directores de la región, el lugar donde sus primeras películas encontraron público, conversación y reconocimiento. Esta nueva edición reafirma ese espíritu: celebrar nuestra memoria cinematográfica, nuestras raíces mientras seguimos siendo un territorio de descubrimiento, encuentro y primeros pasos para las voces que están imaginando y decodificando el cine del futuro” — Margarita Díaz, directora general del FICCI.

Por otro lado, anunciaron que este año la competencia de películas iberoamericanas contará con la participación de siete filmes de España, Argentina, México, y Portugal. El jurado que evaluará estas propuestas estará compuesto por Rodrigo Texeira, productor brasileño; Tatiana Huezo, cineasta mexico-salvadoreña; y Barbara Wurm, jefe de programación en la sección Forum de Berlinale. Las películas competirán por premios como Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor Interpretación y Gran Premio del Jurado, con premios en efectivo que ascienden a $20.000.000 para la mejor película.

Adicionalmente, cinco películas colombianas serán estrenadas y competirán durante el festival con un jurando integrado por Beatrice Fiorentino, delegada general de la Semana de la Crítica en Venecia; Eugenia Mumenthaler, productora de cine suiza; y Roger Koza, crítico de cine y programador argentino. Este jurado evaluará las obras y otorgará los premios a Mejor Película y Mejor Director, entre otros reconocimientos, como el Premio del Público.

La apuesta del FICCI por llevar le cine a los barrios continuará este año, transformando plazas, parques, universidades y espacios comunitarios en salas de cine a cielo abierto. En esta sección competirán películas como “Feito Pipa” (Brasil), “Kaye” (Chile y Perú), “Mu-ki-ra” (Colombia y España), “Risa y la cabina del viento” (Argentina) y “Si no ardemos, cómo iluminar la noche” (Costa Rica). Un jurado local integrado por Luis David Herrera, Leiry Jimenéz Barrios Bello, Karol Bohorquez y Carolina Cantillo elegirá la Mejor Película y la Mejor Interpretación.

