30 de enero de 2026 - 09:06 p. m.
ConTexto: Karen Hao habla sobre el futuro de la IA
La autora de “El imperio de la IA” participó en esa edición del Hay Festival con este reportaje en el que explicó a detalle cómo se ha construido esta industria y lo que al mundo podría costarle continuar con ese modelo.
Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
CompartirFacebookWhatsappLinkedIn
Copiar link
X
Correo electrónico
Guardar
Únete
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación