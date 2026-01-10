10 de enero de 2026 - 10:00 p. m.
ConTexto: La seducción de los gobiernos autoritarios, explicada por Anne Applebaum
La escritora e historiadora estadounidense expone en su libro “El ocaso de la democracia” las estrategias de manipulación que utilizan los políticos de todo el espectro para hacerse con el poder.
Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
CompartirFacebookWhatsappLinkedIn
Copiar link
X
Correo electrónico
Guardar
Únete
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación