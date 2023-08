Desvelar la soledad del espacio doméstico

Ángela Reyes suele recurrir a las suturas en su trabajo artístico. Foto: Cortesía

El trabajo de esta exposición es netamente autobiográfico. Entonces, parto de mi experiencia en mis primeras casas. Me empezaron a llegar recuerdos muy vagos, pero muy lindos, de cuando vivía en Los Alcázares y Teusaquillo. Esas casas tenían unos elementos muy particulares que siempre quedaron marcados en mi memoria, como los diseños de los papeles tapices o ciertos diseños de los pisos y las baldosas. También tuve situaciones de mucha soledad, porque mis papás trabajaban y yo era la niña regocijada en los rincones de la casa, que se inventaba nichos para no sentirse sola. Todos esos elementos de nostalgia se fueron construyendo en una investigación sobre lo que pasa dentro de una casa. Entonces aparecen una serie de objetos que comienzan a dialogar con el espectador, con algunas series de inscripciones, con historias narradas, que van hilando toda una historia personal.

Para usted, ¿toda casa es un hogar?

No, para mí la casa es el espacio físico, el espacio construido desde lo arquitectónico o esa parte más de estructura. El hogar es lo que se teje a partir de las relaciones personales con uno mismo o con el que se habita. Pienso que hay una línea entre la casa y el hogar desde la calidez. Yo a veces hago esas comparaciones y digo: “Uno puede tener una casa muy grande, pero ser fría o inhabitada, o ser muy pequeña y cálida”.

¿Para qué le ha servido ese trabajo autobiográfico que ha realizado desde el arte?

Siempre he pensado que el arte es una forma de sanar y zurcir cosas personales, entonces me ha servido en ese aspecto. El arte siempre ha sido un catalizador de situaciones y emociones, por lo que me ha ayudado a narrar cosas que de pronto uno no puede o no se atreve a hablar con cualquier persona. Entonces, siento que el arte me ha permitido abrirme un poco más y sanar un montón de cosas que van quedando.

¿Y qué queda de esa niña que se sentía sola?

Creo que esa niña sigue estando ahí, lo que pasa es que se ha vuelto un poco más fuerte, ha aprendido a abrazar la soledad y el silencio. Pero la niña sigue estando todo el tiempo… Me niego a que se vaya.

¿Por qué?

Pienso que cuando uno pierde o deja ir ese niño interior, se aburre todo, porque con el niño uno está jugando, creando y tiene todavía la capacidad de la sorpresa, de fascinarse por cosas simples. Entonces, yo atesoro esa niña.

Hablemos de una de las piezas de esta exposición: unas cucharas acompañadas de algunas frases.

Esa pieza se llama Look me, read me, eat me y es una recolección de frases típicas colombianas que se escuchan mucho alrededor de la mesa y del ejercicio de comer. Recolecté una serie de frases muy populares, como “alábate pollo que mañana te comen” o “en boca cerrada no entra mosca”, pero siempre aludiendo al acto de comer o al objeto de la boca o tragarse cosas. Las cucharillas están enmarcadas con esas frases y están trabajadas con los dos idiomas: español e inglés popular.

A través de “Cosas de Casa” intenta hacer una crítica a los imaginarios sobre el espacio doméstico y visibilizar otros aspectos como la soledad y el dolor. ¿Qué elementos tuvo en cuenta para este fin?

Tuve en cuenta situaciones que vi, no en mi casa, pero sí en otras, ligadas a la violencia intrafamiliar. También olores, colores y texturas que me llevaban al pasado. Lo que te contaba de esa niña que se sentía sola, se enmarca en unos autorretratos que hablan un poco de esa parte de uno volverse un objeto de decoración en el espacio, como a veces me sentía.

¿Ya no se siente así?

No, ya curé un montón de cosas. Por eso te decía que con el arte he logrado curar y sanar muchas situaciones. Por ejemplo, uno de los elementos importantes en mi trabajo, que es como un hilo conductor, son las suturas. Entonces siempre vas a encontrar fotografías o pinturas intervenidas con suturas. Las instalaciones también tienen por lo general nudos o hilos. Ese elemento me ha servido para anudar o zurcir esas pieles abiertas.

