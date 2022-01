“Creer en una idea exige vivirla”, la máxima de Tolstói en la que Lemkin creyó

En la imagen León Tolstói, quien fue un novelista ruso, conocido particularmente por sus obras tituladas “Guerra y paz” y “Ana Karénina”. Desde los diez años Raphael Lenkim se convirtió en un admirador del escritor. Foto: Flickr

Hay lugares llenos de vida a los que pocos tienen acceso, esos que te reconfortan y te devuelven la tranquilidad perdida. Aquellos sitios en donde respirar no supone una pesadilla. Aquellos en donde te despiertas acompañado de un “Kikiriki Cocoroco”. Esos en donde la prisa no existe y las manecillas del reloj pareciera que giraran con mayor lentitud. Esos en donde las estrellas hacen sus mayores esfuerzos para iluminar tus noches. Esos en donde la inmensidad no puede ser explicada en tan solo una palabra. Aquellos que son los primeros en ser desbastados, pero también los primeros en recuperar las esperanzas. Aquellos que dan sustento a una familia. Uno de ellos fue precisamente el sitio que le brindó “el pan” a Raphael Lemkin y su familia; una granja.

Hasta los diez años Lemkin vivió en este lugar, en donde también nació, llamado Ozerisko, situado en la actualidad en Bielorrusia, pero que en un pasado estuvo dentro de los territorios anexados al Imperio Ruso. Lemkin disfrutó de una infancia rodeada de animales y campos de trébol y centeno. Sin embargo, para su padre, Josef, quien era agricultor en esta granja, aquella era una época llena de incertidumbre, o como le llamaría él, de lucha. Por aquellos tiempos la población judía quedó atrapada en medio de un conflicto de poder territorial. Tanto los rusos como los polacos se disputaban los territorios donde crecía Lemkin. Ser dueño de una granja para un judío era toda una travesía. La ley impuesta por el gobierno zarista impedía que los judíos fueras propietarios de una granja. El papá de Lemkin le tocó ingeniárselas a través de sobornos que ofrecía cuando era “molestado” en su casa por un Zar.