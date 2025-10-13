“Creo que puede haber un mundo en paz, pero no sé si me vaya a tocar verlo”: Catalina Gómez Ángel

Antes de ser periodista de guerra, Gómez Ángel pasó por medios como “El Tiempo” y la revista “Semana” en Colombia, hasta que en 2007 se fue para irán a cumplir su propósito de ser corresponsal en oriente medio. Foto: Maria Senovilla

¿Cómo ha cambiado su percepción de la humanidad desde que es periodista de guerra?

Soy mucho más consciente de lo efímera que es la vida. De pronto los colombianos podemos entender eso mejor que otros, porque crecimos en un país con distintos tipos de peligro, siempre confrontados con la incertidumbre. Como colombiana que vivió en una generación marcada por carros bomba y secuestros, ya tenía esa sensación de fragilidad. Pero en la guerra esa conciencia se amplifica: la vida puede terminar en cualquier momento. Vivir rodeada de personas que también lo saben te permite encontrar historias muy valiosas de gente que todos los...