Crisis en el Museo Nacional: renuncias, nombramientos y falta de ejecución del presupuesto

El Museo Nacional de Colombia cumplió 200 años de su fundación en 2023. Foto: Cortesía

Durante los últimos días, varias publicaciones en redes sociales han circulado alertando sobre la situación al interior del Museo Nacional. A través de X, un usuario publicó una imagen de un afiche pegado a los postes cercanos al edificio, en el que se lee: “No hay contratos, no hay estabilidad, no hay dignificación, no hay comunidad, no hay trabajadores, no hay museo”. Esto se suma a las múltiples voces que han pedido una explicación por la renuncia del exdirector del museo, William López, quien presentó su carta el pasado 21 de marzo.

¿Sabían que el Museo Nacional de Colombia anda sin director y va pa dos meses de tener a sus trabajadores sin contrato? pic.twitter.com/X6N7jCXw1a — . (@OsoPerezoso_) March 30, 2024

El Ministerio de Cultura se pronunció hoy frente a la situación y los rumores que han circulado en redes. Mediante un comunicado a la opinión pública, la institución aseguró: “Desde la tercera semana de marzo, el ministro de las Culturas, las Artes y los Saberes, Juan David Correa, solicitó la renuncia del director del Museo Nacional, William López, para iniciar un proceso de transformación administrativa al interior de esta unidad especial, adscrita a este ministerio”.

Dicha carta anunció que la nueva directora de la institución será Liliana Angulo, artista plástica, investigadora, educadora, gestora y curadora.

Angulo es artista plástica, graduada de la Universidad Nacional de Colombia, con especialización en escultura, y cuenta con una maestría en la Universidad de Illinois, Chicago. Paralelo al desarrollo de su obra, Angulo Cortés ha sido docente y promotora de la memoria y del arte comunitario afro-colombiano. Entre 2004 y 2007 trabajó en la coordinación del programa de educación continua de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional. Ha trabajado también como asesora de la Gerencia de Artes plásticas y visuales en la Fundación Gilberto Alzate Avendaño y, en 2020, fue Subdirectora de las Artes en el Instituto Distrital de las Artes.

En el comunicado afirmaron que el museo y los demás adscritos al ministerio continúan operando en los horarios establecidos. Además de las publicaciones en redes sociales, las declaraciones del ministerio llegan tras la noticia del cese de operaciones de la Asociación de Amigos del Museo Nacional, la entidad privada sin ánimo de lucro que apoyaba al museo en sus actividades. En un texto publicado en redes sociales, la directora de la asociación, María de los Ángeles Holguín, dio la noticia, aunque no especificó las razones para el cese de actividades.

A través de fuentes que desearon permanecer anónimas, El Espectador accedió a testimonios que aseguran que el cese de actividades de la asociación es conocida por los trabajadores del museo desde diciembre de 2023 y que el 15 de febrero debía entrar en vigor la adjudicación de la licitación para el convenio que garantiza la contratación del personal del museo y el apoyo en sus labores. Sin embargo, por complicaciones, esto no sucedió y los empleados del museo han permanecido sin contrato durante los últimos dos meses, según afirmó la fuente. Por esta razón, no han podido ejecutar el presupuesto que les fue asignado. El ministerio afirmó en su comunicado que esperan finalizar el proceso licitatorio para el nuevo convenio durante la primera semana de abril.