Cristina Lucía Valdés presenta hoy su nuevo libro “Sin decoro”

Cristina Valdés Lezaca ha liderado desde su empresa el proyecto “Mi propio libro”, que permite que autores independientes publiquen sus obras sin depender de grandes editoriales. También le edita libros especiales a entidades públicas y privadas. Foto: Cristian Garavito / El Espectador

Ha publicado libros de relatos como “Los novios de Lucía” y “Cuentos vestidos”. Ahora presenta, en esa misma clave, “Sin decoro”. El proceso creativo en que se encuentra Cristina Lucía Valdéz Lezaca se consolidó desde 2015 luego de un diplomado de escritura de la Universidad Autónoma de Barcelona, en la que trabajó con maestros como la escritora colombiana Yolanda Reyes.

“Emilia come astromelias” (2015), relato inspirado en su gata, le resultó un ejercicio importante de catarsis y la llevó a explorar nuevas formas de construir voces ficcionales. “Fue la puerta de entrada a este mundo de la literatura y la escritura no ligada al periodismo. Y me dio el impulso para seguir escribiendo”.

Luego tomó talleres con la escritora Andrea Salgado Cardona. Se entregó a la escritura literaria con la misma pasión que ejerció la periodística como reportera y editora de la sección económica de revistas como “Cambio”, “Gerente” y “Diners”.

Para escribir “Sin decoro” se inspiró en Claire Keegan, la escritora irlandesa autora del libro de cuentos “Antártida”, a quien cita en el epígrafe: «Y entonces todo lo que tenía preparado desaparece. Las palabras brotan bruscas, rápidas e irreversibles. Eso es siempre lo atractivo de escribir; con la escritura es posible cambiar las palabras, tener una segunda oportunidad».

También en el “Cuaderno de novios” de la escritora Beatriz Caballero. Según ella, “son historias de los hombres que he tenido la fortuna de conocer y empiezo con esa que tanto nos marca: la relación con el padre”. El hilo conductor del nuevo libro es la relación de la narradora en primera persona con Leopoldo, el hombre que “conocía mi lado luminoso y también el oscuro… Conocía mis inseguridades y angustias y estaba seguro de que yo esperaba que envejeciéramos juntos, tuviéramos otro gato y una casa más grande”. Pero las cosas no son como uno las planea y la historia dará giros inesperados, con gatas, familias de lado y lado, y hasta una amante de por medio. La escritora también leyó a Derek Mahon en su poema “Todo va a estar bien”: “El sol sale a pesar de todo”.

Cristina Valdez invita a los lectores a leer estas historias con marcado acento autobiográfico sobre “los amores y los trajines de la vida” y lo que significan para un ser humano. Es una escritora de obras cortas, que trabaja en aprender de clásicos como Oscar Wilde, Raymond Carver y Alice Munro, aunque lo más importante para ella ha sido esto: “Encontrar mi voz a estas alturas de mi vida fue algo hermoso”.

* El evento de lanzamiento será este 28 de septiembre a las 6: 30 de la tarde en la librería Prólogo, carrera 5 #67-01, norte de Bogotá. La autora conversará con el editor Juan Sebastián Sabogal.