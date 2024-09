C.Tangana debuta como director de cine: “Desprecio la técnica porque no la tengo”

El Compositor y cantautor español C.Tangana estrenará su nueva producción audiovisual “La guitarra de Yerai Cortés”. Foto: EFE - Francisco Guasco

“Siempre he despreciado la técnica porque no tengo ninguna”, dijo el polifacético artista (compositor, cantautor, rapero y actor), que este viernes 20 de septiembre inaugura la sección Nuevos Directores de San Sebastián con un documental sobre un artista flamenco emergente que apunta directo al corazón.

“No es un biopic ni un documental musical, es una película completamente emocional y muy narrativa”, describe su creador, “una película rara que se parece mucho a lo que hago con la música”.

Yerai Cortés (1995) es un compositor y guitarrista que ha acompañado a artistas como La Negra, La Tana, Chuchito Valdés, Javier Colina o Farruquito, entre otros.

La idea inicial del filme era seguir el proceso de gestación de un nuevo álbum con canciones propias, pero a medida que indagaba en su historia familiar y en la relación entre sus padres, separados, se desveló un doloroso secreto de su pasado, que está en el germen de su vocación artística.

“Yeray coge su vida y la pone directamente en las canciones de una forma muy parecida a como hago yo, es muy visceral y muy emocional”, afirmó el cantante que, en esta aventura, ha estado acompañado por sus socios de la productora Little Spain, autores de sus videoclips y del documental Esa ambición desmedida que presentaron el año pasado en San Sebastián.

Cómo C. Tangana (ahora el director debutante Antón Álvarez) aprendió a acercarse al flamenco de la mano de Yerai Cortés y siempre pensando en Carlos Saura como referente



El músico presenta su primera película en la sección Nuevos directores del @sansebastianfes pic.twitter.com/yv0xd3JIpS — El cine en la SER (@ElCineEnLaSER) September 20, 2024

C.Tangana dice haber tenido siempre la sensación de que, si se ponía, podía hacer cosas en casi todas las artes. “La idea de que yo podía hacer una película siempre ha estado ahí, pero desde que nace Little Spain se convierte en algo más factible”.

Con “la ignorancia” como acicate de su valentía, esta película le ha confirmado que su “gran herramienta” es la intuición.

“A veces me puede parecer que la intuición me lleva a lugares desesperados, pero todo ese recorrido conlleva un aprendizaje, y normalmente cuando insisto y me apasiono por algo, al final del camino hay algo que merece mucho la pena”, afirmó.

El desarrollo del filme le ha llevado más de tres años, pero la película se escribió en el montaje. “No había guion al principio y de lo que partíamos era de lo que tenía Yeray, que ya era una estructura narrativa”.

Todo en la trama es real, asegura, no hay nada ficcionado. “Lo único que hay de representación son los momentos musicales, que aún así son muy verdaderos”.

Números musicales que cuentan con la participación de figuras del flamenco como Remedios Amaya, Israel Fernández o La Tania, pareja de Yerai Cortés que acaba de lanzar su segundo sencillo, Quereles, adelanto de un EP, Amoríos que cuenta con C.Tangana como director creativo y productor.

La idea de esas escenas musicales, como la que ruedan en la plaza Argel de la ciudad de Alicante (este) donde Yerai Cortés jugaba de pequeño, no era “hacer un videoclip” sino “estar ahí metido, donde el flamenco se está haciendo. Y escucharlo”, explicó el músico.

Sobre el hecho de disponer de una marca como es C.Tangana para debutar como director, dice que lo siente como “un privilegio” y trata de utilizarlo para hacer apuestas arriesgadas.

“Yo que me puedo permitir hacer proyectos locos, voy a intentar hacer lo que quiera, no me voy a acomodar en lo que la gente espera recibir o lo que se supone que hay que hacer”.