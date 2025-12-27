Cuando la música sacra baja del altar: una Navidad distinta en Jardín

El concierto Fantasía de Navidad se llevó a cabo en la Basílica Menor de la Inmaculada Concepción, de Jardín, Antioquia. Foto: Festival de Música Sacra

¿Y en la iglesia se puede bailar? ¿Por qué no se va a poder bailar en una iglesia? Pues porque es una iglesia. Pero es música decembrina, alegre. Mirá, hasta los músicos bailan. Sí, al de adelante le pica la silla. Se le van a olvidar las notas. Oí, oí.

La señora que preguntó si podía bailar, bailó. Hacia el final del concierto, la Banda Sinfónica Nacional interpretó un homenaje a Gustavo Quintero, del compositor y arreglista antioqueño Carlos A. Restrepo, así que, de las tradiciones más lejanas, más norteamericanas, europeas y contemplativas,...