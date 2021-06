Cuba: más allá del imaginario de la revolución

“A mí me determinó mucho el haber salido del país y habitar otro lugar por tantos años. Todas mis reflexiones iban a ese punto de no solo sentirme un extraño, sino de sentirlos extraños a todos. Ese recuento que he intentado hacer de cómo me fui acomodando a un lugar que no era el mío, de volver y darme cuenta de que aquí también hay cosas raras. Somos nuestras circunstancias. No recuerdo quién lo dijo, pero creo que realmente somos nuestras sombras, y las sombras se proyectan por la luz. Formas parte del lugar donde tienes la posibilidad de crear una sombra. El tema del extranjero me obsesiona, porque es la manera que tenemos de vernos por fuera de nuestra zona de confort, y de asumirnos también diferentes a lo que somos”, dice Giovanny Jaramillo. Y empiezo con esta cita porque a partir de su obsesión por el concepto del extranjero se entiende la razón por la cual ha dedicado buena parte de su obra periodística y literaria a retratar historias que se desenvuelven más allá de sus lugares, contextos y tiempos. Con esta explicación comprendemos también por qué estuvo un mes y medio en Cuba, pues, más allá de su trabajo como corresponsal para medios de ese país, había un interés por encontrar personajes que contaran las sombras de los imaginarios y discursos asociados a la revolución.