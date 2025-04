“Cuentos para no dormir”, la exposición de Quispe y de Vivanco, llega a París

La exposición de Quispe y de Vivanco se presenta en el Espace Brownstone, un espacio cultural en el corazón de París./Camilo Bernal Foto: Camilo Bernal

Las artistas peruanas Violeta Quispe e Ivana de Vivanco acaban de inaugurar en el Espace Brownstone de París la exposición “Cuentos para no dormir”.

Violeta Quispe es artista y activista vinculada a las tradiciones andinas de la cultura quechua en la región de Ayacucho, Perú. Las letras finales “e” y “x” en el nombre Ekeke Sarhuinx enfatizan el aspecto de género neutro de la figura de Sarhuina, que combina elementos masculinos, como el poncho, el cigarro y el bigote, con faldas y sandalias típicamente femeninas.

El megáfono, la máscara de gas y el guante de boxeo con la frase “lucha constante” denotan su activismo político, mientras que la pelota y el pequeño automóvil, juguetes generalmente asociados con niños, cuestionan las convenciones de género.

Igualmente, banderas, libros y lemas defienden la libertad sexual y los derechos LGBTQIAP+. El “vino de la sangre de Cristo” se erige como una crítica al conservadurismo cristiano y el refresco “Hinca-Cola” denuncia el imperialismo cultural.

Quispe también incorpora referencias a la cultura andina, como los colores neón del arte callejero chicha, los diferentes tipos de maíz, la hoja de coca e instrumentos musicales como la flauta de pan. En la sección inferior, se encuentran representaciones de las deidades del sol y la luna, acompañadas de la frase “Kuyaykusqay Kuyaykusqaymi”, que significa “amor es amor” en quechua.

Por su parte, Ivana de Vivanco es artista visual que trabaja principalmente con pintura, instalación y escultura. Sus pinturas surrealistas suelen crearse utilizando técnicas pictóricas clásicas y se componen de diversas piezas visuales.

Su obra ha participado en varias exposiciones individuales, entre ellas Pink Maneuver, Josef Filipp Galerie, Leipzig, Alemania (2021); Break a Leg!, Raum für drastische Maßnahmen, Berlín (2020); GOOD LOOK, Archiv Massiv, Spinnerei, Leipzig (2020); THE BIG NOSE: A Matter of Perspective or Perspective Matters, Weserhalle, Berlín (2019), y Recomposición, Galería Isabel Hurley, Málaga (2015).

Su obra también ha participado en numerosas exposiciones colectivas, entre ellas FEED, The RYDER Projects, Madrid (2020); SUPER!, Kunsthalle Darmstadt, Darmstadt, Alemania (2020), Object is Meditation and Poetry, Grassimuseum, Leipzig (2015), Sub 30, Museo de Arte Contemporáneo de Santiago (2015), entre otros.

Se graduó de la Universidad de Chile, Santiago, como Licenciada en Bellas Artes en 2011. También estudió pintura con Gonzalo Díaz Cuevas, Universidad de Chile (2012); Oliver Kossack, Academia de Arte de Leipzig (2013) y Annette Schröter, Academia de Arte de Leipzig (2014-2016).

Su obra ha aparecido en diversas publicaciones, como 100 Painters of Tomorrow, publicada en Londres por Thames & Hudson, y ha sido becaria del DAAD, la Fundación Heinrich Böll, la Fundación Cultural de Sajonia y, en 2015, recibió el Premio Marion-Ermer para jóvenes artistas en Alemania.