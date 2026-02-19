“Cultura solidaria”, el concierto en Bogotá para ayudar a los damnificados por inundaciones

Los recursos obtenidos serán entregados a la Cruz Roja Colombiana. Foto: Ministerio de las Culturas, los Artes y los S

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El 22 de febrero, artistas colombianos se reunirán en el Teatro Colón de Bogotá para el concierto “Cultura solidaria”, una iniciativa del sector para recaudar fondos y apoyar a las personas damnificadas por las inundaciones en Córdoba y Urabá.

La emergencia por las lluvias en esta regiones han causado afectaciones en viviendas y cultivos, así como dificultades en el acceso a agua y salud para estas comunidades. Más de 69.000 familias han sido afectadas en Córdoba y, de acuerdo con el Instituto de Hidrología, Meteorología, y Estudios Ambientales (Ideam) persisten 216 alertas hidrológicas por posibles inundaciones y/o crecientes súbitas en el país.

Por este motivo, han surgido iniciativas para ayudar a estas comunidades. “En Colombia, cuando más duele, la cultura aparece. No como adorno, sino como fuerza. Este sábado, artistas de todo el país se suben al escenario con una sola convicción: que ninguna familia debe enfrentar sola una emergencia”, dijo la ministra de las Culturas, los Artes y los Saberes, Yannai Kadamani Fonrodona.

Entre los artistas que estarán presentes en el concierto están Cesar Mora, Cabas, Ilona, Lucio Feuillet, Nicolai Fella, Gabriela Ponce, Maria Fuell, las 1280 Almas, el Coro Nacional de Colombia, entre otros. La hora de encuentro para los asistentes será a las 3:00 p. m.

El evento contará con el apoyo de entidades como Cine Colombia, Caracol Televisión, RTVC, Tuboleta, Cruz Roja Colombiana, Teatro R101, Teatro Nacional, el Ministerio de las Culturas y el Centro Nacional de las Artes Delia Zapata Olivella.

Las personas que deseen asistir podrán adquirir sus entradas en tuboleta.com, las cuales van desde los COP 80.000 a los COP 157.000, incluyendo servicio. Además, en esta misma página, las personas podrán donar los recursos que deseen durante la jornada y apoyar esta causa.

El concierto será transmitido por RTVC y los recursos obtenidos serán entregados a la Cruz Roja Colombiana, entidad que se encargará de administrarlos y de desplegar la ayuda humanitaria para la región.