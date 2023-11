La autora italiana Dacia Maraini durante el recibimiento del Premio Civitas en el Festival Internacional de Historia en la Sala Archiginnasio Stabat, el 9 de diciembre de 2022. Foto: Getty Images - Roberto Serra - Iguana Press

“La literatura no puede cambiar el mundo, pero sí puede crear conciencia. La literatura es la confianza en el pensamiento, mientras que la guerra es la confianza en la acción. La acción simplifica la realidad y el pensamiento la complica de manera creativa. De las dos cosas escojo la creativa”, dijo.

Maraini (Fiesole, 1936) será una de las figuras principales de su país en la Feria Internacional del libro de Guadalajara (FIL), que se desarrollará del 25 de noviembre al 3 de diciembre, y que tendrá a la Unión Europea como invitado de honor y contará con otros autores italianos de primera fila como Marco Griffi y Giorgio Ballario.

En una rueda de prensa, Maraini reflexionó sobre la popularidad de las redes sociales, pero consideró que deben ser controladas. “No se puede dejar la libertad a los instintos superficiales y agresivos del primero que llega. Algo insoportable es aquel que escribe, opina y critica sin poner su nombre. La libertad de palabra existe pero hay que ponerle cara, sino es una vileza”, observó.

La también poeta, dramaturga y guionista de cine lamentó que los abusos a las mujeres sucedan en todo el mundo y puso como ejemplo el asesinato en Italia hace unas horas de una joven de 21 años, a manos de su novio de la misma edad. “Hay hombres que no aceptan la emancipación de la mujer; asumen las relaciones con posesión. A veces se vuelven locos y pueden convertirse en asesinos; es una realidad, un hecho cultural, no de género. Hay una la cultura de los privilegios que no se quiere cambiar”, observó.

Ante los medios, la autora se refirió a su amigo, el escritor y cineasta Pier Paolo Pasolini, de quien exaltó su honestidad. “Decía la verdad con rigor y sinceridad; eran verdades incómodas para el poder que incomodaban a la derecha y también a la izquierda”, observó.

Al referirse a la crisis entre Israel y Palestina, Dacia reconoció que es un tema delicado y la situación es tensa. “No hay dudas de que Hamás utilizó la violencia, pero al mismo tiempo la reacción de Israel tal vez ha sido fuerte. La venganza siempre es equivocada”, concluyó.

La escritora inaugurará en la FIL el Salón literario Carlos Fuentes y sostendrá un diálogo con la novelista mexicana Guadalupe Nettel, además de abrir el Pabellón italiano, en el cual estarán presentes siete editoriales.

De parte de Italia, la Feria inaugurará el 23 de noviembre la exposición inmersiva ‘Mosaico, Código Itálico de un arte atemporal’, organizada por el Instituto Italiano de la Cultura y presentará la ‘Fiesta Adriático-Balcánico’, un espectáculo de mezcla de canciones, música y danza tradicionales y transnacionales del repertorio étnico del sur de Italia, Croacia, Rumanía, Bulgaria y Grecia.

