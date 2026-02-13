Daniel Coronell: trayectoria, entrevistas difíciles y defensa del oficio

“Debemos hacer lo correcto siempre, aunque no sea popular. La democracia está en peligro evidente, en todas partes, entre otras cosas porque la propaganda del poder pretende suplantar a la prensa y castigar con el descrédito y la persecución a quienes se atrevan a disentir", dijo Daniel Coronell durante la ceremonia de los CPB 2026. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

A propósito del reconocimiento que recibió, el mayor que entrega el CPB, ¿qué piensa usted de los premios? Sobre todo de los de periodismo…

Es una voz de ánimo en medio del camino. Hay algunos premios que llegan en momentos que hacen falta. Desde luego, este en particular es inmerecido, pero lo recibo con humildad por llevar el nombre Guillermo Cano, que para mí significa tanto, y por ser el reconocimiento de unos colegas a hacer un trabajo que es de toda la vida. Siempre uno piensa que hay personas que se lo merecen más que uno, pero lo agradezco infinitamente y me llega como un viento fresco en el desierto.

¿Ha escrito o hecho algún trabajo pensando en ganarse el premio?

Una vez lo pensé, yo tenía 22 años. Creí que era un buen momento para...