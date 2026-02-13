Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

El Magazín Cultural
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Daniel Coronell: trayectoria, entrevistas difíciles y defensa del oficio

Daniel Coronell recibió el Premio al Mérito Periodístico Guillermo Cano, la distinción más importante que entrega el Círculo de Periodistas de Bogotá (CPB). En esta entrevista para El Espectador, habla del precio de la independencia, de entrevistas que se vuelven combates, como la de Gustavo Petro y David Murcia Guzmán, y de por qué el oficio sigue siendo, ante todo, contrapoder.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Laura Camila Arévalo Domínguez
Laura Camila Arévalo Domínguez
13 de febrero de 2026 - 12:33 p. m.
“Debemos hacer lo correcto siempre, aunque no sea popular. La democracia está en peligro evidente, en todas partes, entre otras cosas porque la propaganda del poder pretende suplantar a la prensa y castigar con el descrédito y la persecución a quienes se atrevan a disentir", dijo Daniel Coronell durante la ceremonia de los CPB 2026.
“Debemos hacer lo correcto siempre, aunque no sea popular. La democracia está en peligro evidente, en todas partes, entre otras cosas porque la propaganda del poder pretende suplantar a la prensa y castigar con el descrédito y la persecución a quienes se atrevan a disentir", dijo Daniel Coronell durante la ceremonia de los CPB 2026.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

A propósito del reconocimiento que recibió, el mayor que entrega el CPB, ¿qué piensa usted de los premios? Sobre todo de los de periodismo…

Es una voz de ánimo en medio del camino. Hay algunos premios que llegan en momentos que hacen falta. Desde luego, este en particular es inmerecido, pero lo recibo con humildad por llevar el nombre Guillermo Cano, que para mí significa tanto, y por ser el reconocimiento de unos colegas a hacer un trabajo que es de toda la vida. Siempre uno piensa que hay personas que se lo merecen más que uno, pero lo agradezco infinitamente y me llega como un viento fresco en el desierto.

¿Ha escrito o hecho algún trabajo pensando en ganarse el premio?

Una vez lo pensé, yo tenía 22 años. Creí que era un buen momento para...

Laura Camila Arévalo Domínguez

Por Laura Camila Arévalo Domínguez

Periodista en el Magazín Cultural de El Espectador desde 2018 y editora de la sección desde 2023. Autora de "El refugio de los tocados", el pódcast de literatura de este periódico.@lauracamilaadlarevalo@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Daniel Coronell

PremiumEE

Entrevista a Daniel Coronell

Periodismo en Colombia

CPB

 

Hugo Guerrero(14000)Hace 11 minutos
Lo que piensa Tentoni ya lo hemos advertido otros ciudadanos anónimos. Sucede en muchas entrevistas e infortunadamente también con Coronel ,como en la entrevista a Petro .Los entrevistados con poder y sobre todo si el entrevistador tienen cierta simpatía, oculta o expresa, con el entrevistado .Le facilitan a este su discurso así sean inexacto o disparates por repetitivos o impertinentes, confundidos con " metáforas demasiado intrincadas ".Los buenos toreros saben como manejar un toro difícil.
Guillermo(n5sqs)Hace 21 minutos
El mejor periodista de investigación de Colombia. Mis respetos.
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.