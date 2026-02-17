Logo El Espectador
El Magazín Cultural
Daniel Kehlmann: “Si logras salir de un Estado totalitario, no regreses”

El autor alemán habló para El Espectador sobre El director, su más reciente novela de ficción, que está inspirada en el cineasta G.W Pabst, y que terminó haciendo producciones para el nazismo.

Andrés Osorio Guillott
17 de febrero de 2026 - 12:00 a. m.
Daniel Kehlmann publicó su primer libro en 1997.
Foto: Hay Festival-Pelicano

¿Cómo llegó a la historia de G. W. Pabst y qué fue puntualmente lo que le hizo comprender que ahí había una historia por contar?

Siempre pensaba, como escritor alemán, que en algún momento escribiría sobre el régimen nazi. Como autor alemán siempre había pensado que acabaría escribiendo una historia sobre los nazis. Hay una gran riqueza de información, es bastante accesible: hay archivos, hay protocolos, hay documentos originales. En algún momento pensé que yo podía contribuir de algún modo a esta historia.

Originalmente quería escribir una novela diferente: quería escribir sobre un director ficcional en los años veinte, en la industria de las películas mudas en...

