Darío Jaramillo: “Escribo poesía para exorcizar todos los demonios interiores”

Darío Jaramillo, poeta, novelista y ensayista, afirma que escribe cuando quiere y no por corresponder a la figura de un escritor profesional. Foto: Juan Rojas - FCE

Una sala espaciosa, con algunos cuadros arrinconados y con los cerros de Bogotá mirando de frente. En ese lugar de su apartamento, que refleja la soledad que tanto le gusta, Darío Jaramillo Agudelo se sienta con un tinto en la mano y empieza a hablar de poesía y a mostrar su sentido del humor en medio de la seriedad que muchos comentan de él.

Antes de hablar del Premio León de Greiff que recibió hace unas semanas en la Fiesta del Libro de Medellín, y de algunos de los poemas que eligió para la antología que publicó meses atrás el Fondo de...