D. H. Lawrence, el autor de “El amante de Lady Chatterley” que fue censurado

David Herbert Lawrence es el autor de "Mujeres enamoradas", secuela de su novela "El arco iris". Foto: Archivo particular

En una ciudad minera llamada Eastwood (Inglaterra) nació y creció un hombre que más tarde se interesaría por las letras hasta el punto de convertirse en escritor. Aunque primero probó la docencia, el oficio que también ejerció su madre Lydia Beardsall. Entonces, combinó la enseñanza y la escritura, y empezaron a surgir poemas y relatos breves, como ese que en 1907 lo hizo ganador de un concurso literario: Nottingham Guardian, así lo denominó. Pasaron los años y llegaron las pérdidas en medio de la prosperidad, porque, un poco antes de publicar su primera novela, falleció su madre. El cáncer la apartó de ella, pero también de algo más: la felicidad.

La carrera como escritor de David Herbert Lawrence no se vio trucada, pues conoció a un editor y crítico literario que lo animó a seguir adelante y que, luego, se convirtió no solo en un gran aliado, sino en un amigo: Edward Garnett. Aquel hombre lo ayudaría a publicar Hijos y amantes, considerada su primera gran obra, incluida por la Modern Library en la lista de las 100 mejores novelas del siglo XX. Pero no siempre aquel libro fue recibido por la crítica con buenos ojos: llegaron a considerarlo obsceno, comentario que volvería a recibir a lo largo de su vida.

Entonces, en 1915, fue censurada su novela El arco iris por supuesta obscenidad. Aquella obra reflejaba, a través de tres generaciones de una familia, las transformaciones que había dejado la revolución industrial, centrándose en temas como el sexo, el matrimonio y las pasiones humanas, entre otros. Pasarían varios años para que la novela volviera a ser reeditada (1989).

Por aquella época también fue acusado de espionaje, pues el gobierno inglés creía que era un colaborador de Alemania (para ese tiempo se estaba desarrollando la Primera Guerra Mundial). Un día, al finalizar el conflicto bélico, tomó una decisión: abandonar Inglaterra en compañía de Frieda Weekley, su esposa. Aquello fue el comienzo de su exilio voluntario o de su “peregrinación salvaje”, como le llamó él. Entonces, se dedicó el resto de sus días a viajar, a explorar países como Francia, Italia, Australia, Sri Lanka, México y Estados Unidos. Varios de los lugares que conoció durante su travesía quedaron plasmados en sus obras.

Y es que el escritor no abandonó las letras. En 1928 se publicó en Florencia su novela El amante de Lady Chatterley, obra que, una vez más, fue considerada obscena por la explicitud de las escenas sexuales. Lawrence narra la relación extramatrimonial que sostiene Constanza, una aristócrata, con un hombre de clase obrera. La enfermedad y la muerte le llegó primero antes de que pudiera verla publicada en Reino Unido, una versión reducida, en donde los párrafos “obscenos” fueron eliminados. Solo hasta 1959 fue publicada en su totalidad en Nueva York. Tiempo después pasaría lo mismo en Reino Unido, entonces el autor tendría que librar una batalla legal aun después de muerto, esa que al final ganaría. Aquello supuso un cambio: lo considerado por mucho tiempo como un tabú, al menos ya podría ser nombrado y narrado en una novela.