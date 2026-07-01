David Toscana: “La guerra es un gran laboratorio de las pasiones humanas”

David Toscana ha sido galardonado con los premios José María Arguedas, Antonin Artaud, Colima, José Fuentes Mares, Xavier Villaurrutia, Elena Poniatowska, Mazatlán y Bienal de Novela Mario Vargas Llosa. Foto: Getty Images - Raphael Gaillard

El narrador hace una especie de crítica sobre la historia, sobre los historiadores. La historia siempre está ahí, entre comillas. Hablemos de ese hallazgo de este episodio, pero también por esa manera en que se cuestiona a los historiadores y la forma en la que se narra.

Yo no quería hacer una novela de manera realista. Más bien quise escribir una especie de leyenda acerca de los ciegos. Cualquiera que la lea se da cuenta de que seguramente las cosas no fueron así. Y, sin embargo, una historia que se va contando de boca en boca se...