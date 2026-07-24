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De Bolívar a Petro: la historia de los retratos presidenciales en la Casa de Nariño

Esta semana, el presidente saliente reveló el retrato que dejará en la Casa de Nariño una vez abandone el cargo. Sin embargo, se trata de una obra muy distinta a las de sus antecesores. Aquí, un breve repaso por una de las tradiciones políticas y artísticas más antiguas de nuestro país.

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Santiago Gómez Cubillos
Santiago Gómez Cubillos
24 de julio de 2026 - 01:16 p. m.
En el retrato, Petro aparece con una pulsera con los colores de la bandera de "guerra a muerte", asociada a un decreto emitido por Simón Bolívar en 1813.
En el retrato, Petro aparece con una pulsera con los colores de la bandera de "guerra a muerte", asociada a un decreto emitido por Simón Bolívar en 1813.
Foto: X @petrogustavo

Muchos quedaron sorprendidos con la revelación del retrato de Gustavo Petro que se sumará a la hall de expresidentes de la Casa de Nariño, pues se diferencia radicalmente de los de sus antecesores. Mientras la gran mayoría optó por una opción mucho más tradicional, con traje, mirada serena y fondo indefinido, el presidente saliente prefirió un retrato en medio de una finca cafetera rodeado de mariposas amarillas. Se trata de una obra sin precedentes, pero que se inserta en una larga tradición con raíces que van mucho más allá de nuestra...

Santiago Gómez Cubillos

Por Santiago Gómez Cubillos

Periodista apasionado por los libros y la música. En El Magazín Cultural se especializa en el manejo de temas sobre literatura.@SantiagoGomez98sgomez@elespectador.com
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