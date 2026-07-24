De Bolívar a Petro: la historia de los retratos presidenciales en la Casa de Nariño

En el retrato, Petro aparece con una pulsera con los colores de la bandera de "guerra a muerte", asociada a un decreto emitido por Simón Bolívar en 1813. Foto: X @petrogustavo

Muchos quedaron sorprendidos con la revelación del retrato de Gustavo Petro que se sumará a la hall de expresidentes de la Casa de Nariño, pues se diferencia radicalmente de los de sus antecesores. Mientras la gran mayoría optó por una opción mucho más tradicional, con traje, mirada serena y fondo indefinido, el presidente saliente prefirió un retrato en medio de una finca cafetera rodeado de mariposas amarillas. Se trata de una obra sin precedentes, pero que se inserta en una larga tradición con raíces que van mucho más allá de nuestra...