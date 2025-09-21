De “El principito” a “El diario de Anne Frank”: algunos libros censurados y prohibidos a lo largo de la historia

Varios libros de múltiples autores han sido censurados y prohibidos por razones ideológicas o de su temática. Foto: EFE - Gabriel Márquez

En múltiples ocasiones en la historia, diferentes autores han visto cómo sus textos son rechazados o prohibidos por razones políticas o de ideología. Algunos autores a quienes les ha sucedido incluyen Salman Rushdie, James Joyce, George Orwell y Charles Darwin, entre otros.

A continuación, presentamos algunos de los libros que han sido prohibidos en algún momento de la historia y las razones para que eso ocurriera.

“El principito” de Antoine de Saint-Exupéry

La obra del escritor francés fue prohibida en Argentina durante la dictadura militar de Jorge Rafael Videla. En ese momento, fue censurado “porque es una obra que relata las aventuras de un niño en busca de amigos, de la compañía de otras personas, lo cual iba en contra de los mecanismos específicos de control social utilizados por el gobierno militar”, según relató la escritora Ernestina Martínez Gravino.

Adicionalmente, de acuerdo con Martínez, cuando en el libro el Principito se refiere a la libertad, lo hace con el ejemplo de un dictador, por lo que se temía que en Argentina se hiciera la asociación con su propia situación.

“Rebelión en la granja” de George Orwell

El libro de Orwell, en el que narra cómo un grupo de animales de la Granja Manor, cansados del maltrato humano, se sublevan y expulsan al granjero, estableciendo un nuevo orden, fue escrito durante la Segunda Guerra Mundial.

Sin embargo, la censura a este texto no se hizo esperar. En la Unión Soviética fue prohibido por ser considerado como una sátira a la Revolución Rusa. Adicionalmente, Orwell se enfrentó a varias dificultades para publicar su libro en Reino Unido, donde lo intentó con cuatro editoriales, hasta que finalmente fue publicado en agosto de 1945.

“Alicia en el país de las maravillas” de Lewis Carroll

La novela de Lewis Carroll, publicada originalmente en 1865, en la que hay varios animales parlanchines y con características humanas, fue censurado en China y prohibido en escuelas en 1931. La razón por la cual esto sucedió fue, según al general Ho Chin, gobernador de la provincia: “Osos, leones y otras bestias no pueden usar lenguaje humano, y atribuirles a ellos dicho poder es un insulto a la raza humana”.

Adicionalmente, en algunos países se consideró que el contenido del libro de Carroll era inapropiado para niños.

“El origen de las especies” de Charles Darwin

Desde su publicación en 1859, el texto de Darwin se enfrentó al rechazo. La primera vez fue desde el Trinity College de Cambridge, alma mater del autor, que rechazó el concepto de selección natural. De igual manera, Grecia, Yugoslavia y el Reino Unido, vieron estas ideas como peligrosas.

Luego, el rechazo vino desde España, donde en 1936, durante la Guerra Civil, fue quemado. Aunque en la década de 1950 se permitió su impresión, pero con múltiples revisiones que se adaptaran a la ideología franquista.

“El diario de Anne Frank” de Anne Frank

Aunque no fue formalmente prohibido, el libro en el que Anne Frank relataba la vida de su familia durante la Segunda Guerra Mundial fue sometido a varias revisiones luego de su publicación. En Estados Unidos se consideraba que abordaba temáticas “sexualmente explícitas”, mientras que en el Líbano, en 2009, Hezbolá decidió retirar el libro de las escuelas por considerarlo una apología al sionismo.

“Fahrenheit 451″ de Ray Bradbury

La obra de ciencia ficción, publicada en 1953, en la que presenta una sociedad en la que los libros son quemados por el gobierno para controlar a la población, ha sido objeto de varios intentos de censura y prohibición a lo largo de los años.

Las razones principales incluyen que se considera que su contenido es profano, tiene lenguaje vulgar y aborda temas como la violencia y el sexo.

“Oliver Twist” de Charles Dickens

El texto de Charles Dickens, publicado en 1839, ha sido criticado y discutido por la forma en la que presentó la pobreza, el crimen y la explotación infantil. Sin embargo, durante la Segunda Guerra Mundial, en Alemania, el libro fue prohibido por la presentación de personajes judíos. Sin embargo, años más tarde, en Estados Unidos advertían sobre la representación “antisemita” de los personajes judíos.