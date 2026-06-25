De escribas y clásicos (Rumbos de democracia XIII)

En la Antigua Roma, los papiros eran utilizados en una sola de sus caras, pues los escribas consideraban que únicamente el lado de las vetas garantizaba cierta duración de los rollos y, lo más valioso, de lo escrito.
Foto: Wikicommons
En los tiempos de la antigua Grecia, cinco de cada cien habitantes sabían leer y escribir. Años más tarde, durante los del Imperio Romano, la cifra subió hasta diez. Sin embargo y de alguna manera, aquellos números no decían lo mismo que dijeron después. Los griegos, los romanos y los pueblos árabes y los persas, etcétera, le daban una gran importancia a los textos aprendidos y recitados de memoria. La poesía se escribía en rima para que quienes la decían pudieran aprendérsela con mayor facilidad. Cicerón aseguró que él fue el último de los...
Por Fernando Araújo Vélez
De su paso por los diarios “La Prensa” y “El Tiempo”, El Espectador, del cual fue editor de Cultura y de El Magazín, y las revistas “Cromos” y “Calle 22”, aprendió a observar y a comprender lo que significan las letras para una sociedad y a inventar una forma distinta de difundirlas.fernando.araujo.velez@gmail.com
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