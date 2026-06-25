Publicidad

Home

El Magazín Cultural
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

De escribas y clásicos (Rumbos de democracia XIII)

Los romanos fueron prácticamente los creadores del concepto de lo “clásico”, y trabajaron arduamente con distintos estudiosos no solo para preservar las obras griegas que habían sobrevivido, sino para explicarlas e intentar ser lo más fieles posibles a ellas. Era claro que preservar la cultura, para ellos, era un paso decisivo para mantener el imperio.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Fernando Araújo Vélez
Fernando Araújo Vélez
25 de junio de 2026 - 02:00 a. m.
En la Antigua Roma, los papiros eran utilizados en una sola de sus caras, pues los escribas consideraban que únicamente el lado de las vetas garantizaba cierta duración de los rollos y, lo más valioso, de lo escrito.
En la Antigua Roma, los papiros eran utilizados en una sola de sus caras, pues los escribas consideraban que únicamente el lado de las vetas garantizaba cierta duración de los rollos y, lo más valioso, de lo escrito.
Foto: Wikicommons

En los tiempos de la antigua Grecia, cinco de cada cien habitantes sabían leer y escribir. Años más tarde, durante los del Imperio Romano, la cifra subió hasta diez. Sin embargo y de alguna manera, aquellos números no decían lo mismo que dijeron después. Los griegos, los romanos y los pueblos árabes y los persas, etcétera, le daban una gran importancia a los textos aprendidos y recitados de memoria. La poesía se escribía en rima para que quienes la decían pudieran aprendérsela con mayor facilidad. Cicerón aseguró que él fue el último de los...

Fernando Araújo Vélez

Por Fernando Araújo Vélez

De su paso por los diarios “La Prensa” y “El Tiempo”, El Espectador, del cual fue editor de Cultura y de El Magazín, y las revistas “Cromos” y “Calle 22”, aprendió a observar y a comprender lo que significan las letras para una sociedad y a inventar una forma distinta de difundirlas.fernando.araujo.velez@gmail.com
Conoce más

Temas recomendados:

Antigua Roma

Escribas

Literatura clásica

Imperio Romano

Peter Watson

Literatura griega

Rumbos de democracia

PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.