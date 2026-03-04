De Evtushenko a Heberto Padilla: “Las verdades amargas son también verdades”

Heberto Padilla nació el 20 de enero de 1932. Foto: Elisa Cabot

En el capítulo ocho de “La mala memoria”, Heberto Padilla describió cómo se enteró de la presencia de bases soviéticas en Cuba. Eran los primeros años 60. Él estaba en Londres, organizando la oficina de Prensa Latina con 30 mil dólares que le había enviado directamente Ernesto “Che” Guevara. Escribió: “Juan Arocha me llamó de La Habana anunciándome su llegada inminente. Acudí a recibirlo y un momento después de saludarnos me espetó: “En Cuba la situación está que arde. Se afirma internacionalmente que hay instalaciones de cohetes nucleares...