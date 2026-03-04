Publicidad

De Evtushenko a Heberto Padilla: “Las verdades amargas son también verdades”

A través de sus viajes como periodista, y de sus amistades forjadas desde la literatura, Heberto Padilla se relacionó con algunos de los escritores más trascendentes de los años 50 y 60, Eugenio Evtushenko, Albert Camus y Jean Paul Sartre, entre otros. Presentamos el capítulo VIII de la serie “Políticamente artistas”.

Fernando Araújo Vélez
04 de marzo de 2026 - 07:56 p. m.
Heberto Padilla nació el 20 de enero de 1932.
Foto: Elisa Cabot

En el capítulo ocho de “La mala memoria”, Heberto Padilla describió cómo se enteró de la presencia de bases soviéticas en Cuba. Eran los primeros años 60. Él estaba en Londres, organizando la oficina de Prensa Latina con 30 mil dólares que le había enviado directamente Ernesto “Che” Guevara. Escribió: “Juan Arocha me llamó de La Habana anunciándome su llegada inminente. Acudí a recibirlo y un momento después de saludarnos me espetó: “En Cuba la situación está que arde. Se afirma internacionalmente que hay instalaciones de cohetes nucleares...

Fernando Araújo Vélez

Por Fernando Araújo Vélez

De su paso por los diarios “La Prensa” y “El Tiempo”, El Espectador, del cual fue editor de Cultura y de El Magazín, y las revistas “Cromos” y “Calle 22”, aprendió a observar y a comprender lo que significan las letras para una sociedad y a inventar una forma distinta de difundirlas.fernando.araujo.velez@gmail.com
