De Francis Bacon a Andy Warhol: las exposiciones internacionales de la temporada

Una visitante toma imágenes junto a dos de las fotos que forman parte de la muestra 'Warhol & Vijande, cita en Madrid. Imágenes Alteradas by Christopher Makos', que consta de fotografías, vinilos, fotolibros, documentación, objetos, un film y obras originales del artista estadounidense tomadas durante su visita a Madrid en enero de 1983. Foto: EFE - FERNANDO ALVARADO

Las exposiciones incluyen presentaciones en la National Gallery y la Tate Modern en Londres; el Museo d’Orsay y el Centro Pompidou en París; la Neue Nationalgalerie o el Gropius Bau en Berlín. Estas exposiciones incluirán obras de artistas del siglo XX, así como una revisión del trabajo de la fotógrafa Céline Laguarde y presentaciones del cineasta Apichatpong Weerasethakul.

A continuación presentamos un recorrido por las principales exposiciones que se llevarán a cabo en países como Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, España, Estados Unidos, Canadá, Brasil y México.

REINO UNIDO

La National Gallery de Londres conmemorará su 200 aniversario con la exposición ‘Van Gogh: Poetas y amantes’ y Francis Bacon será el protagonista en la National Portrait Gallery, a partir del 10 de octubre, con ‘Human Presence’.

La Tate Modern dedicará en octubre su primera exposición en Reino Unido al norteamericano Mike Kelley, que explora referencias de la cultura popular y underground, y en el British Museum, a partir del 26 de septiembre podrá visitarse una muestra dedicada a la Ruta de la Seda, con piezas de 29 países. El Victoria and Albert Museum albergará una dedicada al arte y la arquitectura del imperio mongol (1560-1660), a partir del 9 de noviembre.

FRANCIA

El Museo d’Orsay rescatará del olvido a la fotógrafa pictorialista Céline Laguarde (1873-1961) con una retrospectiva desde el 24 de septiembre, cuando se inaugurará también una muestra sobre la pintora noruega Harriet Backer (1845-1932) y el 8 de octubre una del impresionista Caillebot.

El centro Pompidou se volcará en el surrealismo desde el 4 de septiembre con una exposición que incluye obras de Dalí, Magritte, De Chirico, Max Ernst y Miró. Y también tendrá como gran invitado al reconocido cineasta tailandés Apichatpong Weerasethakul y su performance en realidad virtual, del 5 al 14 de octubre.

ALEMANIA

‘Andy Warhol, velvet rage and beauty’ es el título de la gran panorámica sobre el pionero del pop art que acogerá la Neue Nationalgalerie de Berlín desde el 6 de octubre, con más de 300 obras. En el mismo museo recalará en noviembre la fotógrafa estadounidense Nan Goldin y su trabajo cinematográfico y el tailandés Rirkrit Tiravanija lo hará en el Gropius Bau de Berlín, en septiembre, con sus referencias a la historia del arte.

AUSTRIA

El Museo Albertina dedicará exposiciones en septiembre a Chagall y al fotógrafo estadounidense Robert Logo, además de rendir homenaje al pintor expresionista Egon Schiele de la mano del artista rumamo Adrian Ghenie.

ITALIA

El Palacio Real de Milán dedicará una muestra en septiembre a Pablo Picasso, centrada en el tema de la acogida del migrante, y otra al noruego Munch, en el 80 aniversario de su muerte.

BÉLGICA

El Real Museo de Bellas Artes de Amberes (KMSKA) inaugurará en otoño una retrospectiva del pintor vanguardista James Ensor.

ESPAÑA

Rubens a través de su taller de pintura en el Museo del Prado, el expresionismo de Gabriele Münter en el Thyssen-Bornemisza de Madrid, la fotografía de Henri Cartier-Bresson en Barcelona o un siglo del desnudo en la pintura en el museo Carmen Thyssen de Málaga son algunas de las propuestas que los museos españoles han programado para el próximo otoño.

EE.UU.

En septiembre, el Metropolitan Museum de Nueva York explorará la tradición del grabado mexicano con obras de artistas como José Guadalupe Posada, Diego Rivera o José Clemente Orozco. Y el MoMA recorrerá la trayectoria del fotógrafo Robert Frank desde la publicación de ‘The Americans’ en 1958. También acogerá una muestra sobre el alemán Thomas Schütte.

CANADÁ

La influencia del hip hop en la cultura en los últimos 50 años es el objeto de ‘The Culture: Hip Hop and Contemporary Art in the 21st Century’, que arrancará en diciembre en la Art Gallery de Ontario.

BRASIL

La Pinacoteca de São Paulo inaugura en septiembre una muestra de Daniel Lie, uno de los artistas que más se destacaron en la última Bienal de São Paulo. Ese mismo mes, el Museo de Arte Moderno de esa ciudad inaugura el 38º Panorama de Arte Brasileño, y en diciembre, el MASP de São Paulo organiza ‘Historias de la Diversidad LGBTQI’, con 200 obras.

MÉXICO

El Museo del Palacio de Bellas Artes revisará el trabajo de una las artistas mexicanas más importantes del siglo XX, Ángela Gurría, a partir de sus esculturas. Y acogerá también la producción del artista surrealista canadiense Alan Glass, que residió en México, reconocido por sus cajas-objeto realizadas con botones, muñecos, conchas de mar o pedazos de tela.