Harold Rubio, el artista que transforma la plastilina en obras de arte

Más de 120 obras en plastilina integran la exposición de Harold Rubio en Casa República, una reflexión sobre la identidad y los símbolos del país. Foto: Norma Elizabeth Pinzón Ávila

Harold Rubio presenta El paraíso está en otra parte, una exposición monumental en Casa República que reúne más de 120 obras en gran formato elaboradas en plastilina. La muestra explora la identidad colombiana y emociones universales a través de esculturas y relieves que dialogan entre Disney, Frida Kahlo, Fragonard y los carros Renault 4 que marcaron la memoria colectiva del país.

“Siempre he sentido la necesidad de expresarme, y la plastilina, presente desde la niñez, es para mí la forma de trascender el material en la adultez”,...