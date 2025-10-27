Logo El Espectador
El Magazín Cultural
Harold Rubio, el artista que transforma la plastilina en obras de arte

El colombiano lleva dos décadas convirtiendo un material infantil en piezas que han recorrido museos de Europa y Estados Unidos.

Norma Elizabeth Pinzón Ávila
27 de octubre de 2025 - 06:00 p. m.
Más de 120 obras en plastilina integran la exposición de Harold Rubio en Casa República, una reflexión sobre la identidad y los símbolos del país.
Foto: Norma Elizabeth Pinzón Ávila

Harold Rubio presenta El paraíso está en otra parte, una exposición monumental en Casa República que reúne más de 120 obras en gran formato elaboradas en plastilina. La muestra explora la identidad colombiana y emociones universales a través de esculturas y relieves que dialogan entre Disney, Frida Kahlo, Fragonard y los carros Renault 4 que marcaron la memoria colectiva del país.

“Siempre he sentido la necesidad de expresarme, y la plastilina, presente desde la niñez, es para mí la forma de trascender el material en la adultez”,...

Norma Elizabeth Pinzón Ávila

Periodista digital, comunicadora social y community manager. Especialista en Periodismo y narrativas digitales de la Universidad Sergio Arboleda.elizapinzonxnpinzon@elespectador.com
