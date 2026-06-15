De la Espriella y Cepeda: así acuden a la religión como estrategia electoral

La religión y la fe son áreas en las que los candidatos se disputan votos. Foto: Eder Rodríguez

El candidato a la Vicepresidencia, José Manuel Restrepo, hace tan solo cuatro días invitó a una misa en la Basílica del Voto Nacional –en Bogotá– para consagrar el país al Sagrado Corazón de Jesús. Allí recordó que Abelardo de la Espriella, el aspirante de Defensores de la Patria, estaría el domingo en el templo del Señor de los Milagros en Buga (Valle) potenciando su relato de la “patria milagro”.

Ese mismo 12 de junio, algunos congresistas del Pacto Histórico agradecían en X un mensaje publicado por la Conferencia Episcopal el 20 de mayo,...