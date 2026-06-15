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De la Espriella y Cepeda: así acuden a la religión como estrategia electoral

Las campañas de los candidatos Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda han estado marcadas por múltiples símbolos. Uno de ellos toca directamente con la fe. Los aspirantes le ponen matices desde sus esquinas ideológicas.

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Andrea Jaramillo Caro
Andrea Jaramillo Caro
15 de junio de 2026 - 03:00 p. m.
La religión y la fe son áreas en las que los candidatos se disputan votos.
La religión y la fe son áreas en las que los candidatos se disputan votos.
Foto: Eder Rodríguez

El candidato a la Vicepresidencia, José Manuel Restrepo, hace tan solo cuatro días invitó a una misa en la Basílica del Voto Nacional –en Bogotá– para consagrar el país al Sagrado Corazón de Jesús. Allí recordó que Abelardo de la Espriella, el aspirante de Defensores de la Patria, estaría el domingo en el templo del Señor de los Milagros en Buga (Valle) potenciando su relato de la “patria milagro”.

Ese mismo 12 de junio, algunos congresistas del Pacto Histórico agradecían en X un mensaje publicado por la Conferencia Episcopal el 20 de mayo,...

Andrea Jaramillo Caro

Por Andrea Jaramillo Caro

Periodista y gestora editorial de la Pontificia Universidad Javeriana, con énfasis en temas de artes visuales e historia del arte. Se vinculó como practicante en septiembre de 2021 y en enero de 2022 fue contratada como periodista de la sección de Cultura.@Andreajc1406ajaramillo@elespectador.com
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CARLOS BARRGAN(lcggj)Hace 5 minutos
ABELARDO DE LA ESPRIELLA, nos recuerda de manera cierta e indiscutible al "TARTUFO" de la obra de teatro escrita por el dramaturgo francés, MOLIÉRE. El TARTUFO de MOLIÉRE, no es otra cosa que, un tipo hipócrita y falso que, finge ser un creyente, cuando en la realidad no lo es, pues se trata de un auténtico ATEO, irredimible. ¡Despierte, Colombia!
LEFR(9389)Hace 13 minutos
Falto en el discurso de la iglesia que se debe votar por los programas pero también pensando en la trayectoria de quien los propone. PE. Que vienen a dar un discurso que son el no se qué de la vida cuando se complacen viendo niños reclutados por los terroristas, niñas violadas y luego practicándoles abortos y etc. Faltó eso en el discurso. No es hablar, mentir, firmar sobre mármol y con mentiras llegar al poder y luego hacer de las suyas. Le faltó al discurso de la iglesia que tanto amo.
Guillermo(n5sqs)Hace 25 minutos
VOTO EN BLANCO. Petro incumplió su programa de gobierno (https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/patricia-lara-salive/frustracion-compartida/), razón suficiente para negarle el voto continuista a Cepeda. En este mismo orden, Abelardo representa el machismo, misoginia, racismo y megalomanía que lo convierten en el alter ego de Petro. Nada que escoger, ni para repetir el pérfido dilema de hace 4 años. Eso sí, que Dios nos proteja.
ALVARO MEDIMA(28865)Hace 56 minutos
¿Respeto por la vida? Pues el candidato De la Espriella a prometido destripar a sus opositores y dar balín. Atarván versus Filósofo. Violencia versus el Entendimiento Nacional que propone Cepeda. ¿Ir a misa para después salir a matar? Flagrante contradicción...
William Velasco velez(16260)Hace 1 hora
Los zurdos son la desgracia de los pueblos, y muchos ejemplos, como la misma Union Sovietica, Chequeslovaquia, Polina, Hungria, Bulgaria,, Venezuela, Nicaragua, Bolivia, Argentina, Ecuador, Cuba, Colombia con el Gobierno del Cambio, y muchos otros ejemplos. DIOS MIO guía al pueblo colombiano para sacar a los zurdos de gobernar Colombia.
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