De la violencia al estilo refinado, el viraje de Cezanne llega a la Tate

La Tate Moderno presenta la exposición EY: Cezanne del 5 de octubre de 2022 al 12 de marzo de 2023. EFE/ Andy Rain Foto: EFE - ANDY RAIN

"The EY Exhibition: Cezanne" reúne desde este miércoles en la londinense Tate Modern 80 obras de colecciones de todo el mundo, incluyendo acuarelas y dibujos, con el objetivo de adentrarse en la evolución del artista y su proceso creativo desde que se mudó a París en 1861, animado por el escritor Émile Zola, su amigo de infancia y compañero de escuela en Aix-en-Provence, en el sur de Francia.

Así, empieza la llamada "época barroca" de Cezanne y los primeros lienzos como una brutal escena de un asesinato, de 1870 cargados de "gran creatividad y fuerza masculina" que, según define la comisaria de la exposición, Natalia Sidlina, plasman una "violencia malhumorada" y un "estilo atrevido".

"Luego vemos que su estilo cambia gradualmente y se vuelve más ligero, la paleta se vuelve más colorida y la composición más estudiada", apunta Sidlina, que ha estado cinco años trabajando en la muestra y seleccionando obras y localizando herramientas del pintor para incluirlas en la muestra, como sus paletas de pintura al óleo y acuarelas.

Aprender de los impresionistas de la década de 1870 y del contacto con otros compañeros artistas, especialmente Camille Pissarro (1830-1903), explica en parte este camino hacia un estilo más refinado e incluso decantarse más por la pintura rápida al aire libre, reivindicando los paisajes de su tierra natal, como la montaña Sainte-Victoire.

"A finales de la década de 1870 y principios de los 80, desarrolla su pincelada muy meditada, la pincelada constructiva por la que es tan famoso", relata a Efe la comisaria de arte internacional de la Tate Modern, en referencia al trazo meticuloso que ayudaba a definir contornos y formas geométricas sin necesidad de usar líneas oscuras.

Cezanne sin acento, orgullo de provincias

"Podemos ver cómo implementa esta nueva forma de trabajar en diferentes géneros, desde composiciones históricas y composiciones alegóricas a los bañistas de esta sala, a los retratos, a los bodegones y, por supuesto, a paisajes muy famosos de su provincia natal", sostiene Sidlina.

En esta ocasión, han optado por no acentuar el apellido del pintor, "escuchando los deseos" de su bisnieto, Phillipe Cezanne, que ha colaborado en la exposición poniendo voz en las audio guías.

"Al llegar a París y hacerse famoso, la prensa empezó a poner el acento en su apellido, porque así lo hacía parisino. Él siempre se consideró de provincias y nunca escribió su apellido con el acento, ya que el nombre de familia original no lo lleva", remacha.

La exposición trae por primera vez a Reino Unido 22 obras, como el paisaje del "Mont Saint-Victoire" (1904) que ha prestado el Museo de Filadelfia,o el bodegón de manzanas "A Basket of Apples" (1900), del Instituto de Arte de Chicago.

Asimismo, también se estrena ante el público británico el aclamado bodegón de frutas “Still Life with Fruit Dish”(1880) del Museo de Arte Moderno de Nueva York, obra que en su día fue propiedad del pintor Paul Gauguin y, como si de un pionero “crossover” se tratase, Gauguin la reprodujo en el fondo de una de sus obras (“Woman in Front of a Still Life by Cezanne”, 1890).