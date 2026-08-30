Memoria, envejecimiento y dolor: los temas que atraviesan Ulibro 2026

Leonardo Padura presentó "Morir en la arena", una novela cuyo punto de partida es un parricidio real ocurrido en una familia cercana a su entorno. Foto: ULIBRO

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La literatura como una forma de regresar al pasado, interrogarlo y, en algunos casos, comprenderlo ha atravesado varias de las conversaciones de Ulibro 2026. Autores como Leonardo Padura, Nona Fernández, Sara Jaramillo Klinkert y Manuel Machuca, junto con periodistas y figuras como Yolanda Ruiz, María Elvira Samper, Claudia Palacios y Chichila Navia, han abordado asuntos que van desde la memoria y la violencia hasta el envejecimiento, la menopausia y los trastornos alimenticios.

Las experiencias personales y colectivas han sido uno de los puntos de encuentro. El escritor y farmacéutico español Manuel Machuca, por ejemplo, conversó sobre Demasiada gente (2023), novela inspirada en una experiencia ocurrida en una farmacia de barrio.

Aunque la historia aborda la desaparición de un niño durante la dictadura española, su centro está en Fernanda, una mujer que mantiene durante años la esperanza de encontrar a su hijo pese a las dificultades familiares y económicas.

“A mí lo que verdaderamente me impactó fue esa capacidad de Fernanda, esa capacidad de lucha, de resistencia contra su familia, contra sus conocimientos, porque era alguien que no tuvo estudios, como la forma de seguir buscando a su hijo, de seguir en la lucha contra todo”, explicó Machuca.

Yolanda Ruiz y María Elvira Samper llevaron la conversación hacia otra experiencia: la menopausia. En Ulibro presentaron Menopáusicas y más: cómo navegar la menopausia sin naufragar en el intento, un libro que reúne vivencias personales, investigación y aportes de expertas.

Ruiz cuestionó la idea de que el final de la etapa reproductiva implique también una pérdida de importancia para las mujeres. “Hoy en día entendemos que las mujeres después de la menopausia tenemos 20, 30 o 40 años de vida en los que se puede hacer absolutamente de todo, es decir, tal vez los mejores años”, afirmó.

El envejecimiento también apareció en la presentación de Hola, mami, quiubo, mija (2026), de Claudia Palacios. El libro parte de los 13 años durante los que la periodista acompañó a su madre, quien padeció Alzheimer, para abrir una conversación más amplia sobre la longevidad, el cuidado y la pérdida de autonomía.

“Tenemos que hablar de cómo queremos envejecer, de cómo queremos vivir si llegamos a los 100 años, de quién nos va a cuidar y de qué queremos que pase si perdemos nuestra autonomía”, aseguró Palacios.

Escribir para entender las heridas

La relación entre memoria y dolor estuvo también en el conversatorio Narrar heridas cuidando la memoria, en el que participaron la escritora chilena Nona Fernández y la colombiana Sara Jaramillo Klinkert. Ambas reflexionaron sobre las posibilidades de la literatura para acercarse tanto a las heridas colectivas como a las personales.

“Es importante narrar nuestras heridas porque cuando escarbamos en ellas, cuando intentamos comprenderlas, dejamos por escrito un testimonio que es una herramienta para otros y eso puede servir para el futuro, no solamente para el presente”, afirmó Fernández, autora de Marciano.

Jaramillo Klinkert también presentó El cielo está vacío (2025), novela inspirada en sus experiencias en Londres cuando tenía 23 años y sostuvo una relación con un hombre mayor. La autora explicó cómo la autoficción le permitió tomar elementos de su propia historia y transformarlos mediante personajes y situaciones inventadas.

La escritura se convirtió así en una manera de examinar asuntos como las relaciones asimétricas, el poder y la búsqueda de la figura paterna. Para Jaramillo, la literatura permite no solo conservar determinados recuerdos, sino modificarlos y reconciliarse con el pasado.

Desde otra experiencia personal, Chichila Navia presentó Suficiente (2026), su primer libro, en el que relata su relación con los trastornos alimenticios desde la infancia. La actriz explicó que su propósito no se limita a reconstruir las experiencias que marcaron su relación problemática con la comida, sino que busca llevar ese relato a otras personas que hayan atravesado procesos similares.

Padura: miedo, muerte y redención

Uno de los nombres destacados de Ulibro 2026 ha sido el escritor cubano Leonardo Padura, quien presentó Morir en la arena (2025), una novela cuyo punto de partida es un parricidio real ocurrido en una familia cercana a su entorno.

La historia comienza ante el regreso de Eugenio, un hombre que pasó 30 años en prisión por asesinar a su padre. Su liberación altera la vida de su exesposa, Nora, y de su hermano Rodolfo, quienes habitan la misma vivienda dividida donde ocurrió el crimen.

A partir de esa historia, Padura aborda el miedo, la muerte, la amistad, el perdón y las posibilidades de redención. También se refirió a Cuba y a las consecuencias de la diáspora, asegurando que el futuro de los cubanos “se esfumó” y que existe incertidumbre sobre lo que ocurrirá.

Frente a ese panorama, el escritor defendió una idea que también atraviesa su novela: “Creo que los seres humanos tenemos unas reservas de humanidad que son muy fuertes, invencibles, y por eso hemos resistido tantas cosas”.

Entre historias familiares, memorias políticas, enfermedades, cuerpos que envejecen y heridas personales, las conversaciones que hasta ahora ha dejado Ulibro 2026 han encontrado un punto común: la escritura como una herramienta para volver sobre experiencias difíciles, interrogarlas y encontrar otras formas de narrarlas.