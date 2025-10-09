Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

El Magazín Cultural
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

László Krasznahorkai, Nobel de Literatura 2025, las frases infinitas y las visiones de un apocalipsis constante

El escritor húngaro fue anunciado hoy como el nuevo Nobel de Literatura. El galardón le fue otorgado tras la publicación de doce novelas y por su manera de abordar el terror apocalíptico en ellas.

Andrea Jaramillo Caro
Andrea Jaramillo Caro
09 de octubre de 2025 - 03:18 p. m.
El escritor húngaro ha recibido múltiples galardones a lo largo de su carrera, incluyendo el Man Booker Prize International.
El escritor húngaro ha recibido múltiples galardones a lo largo de su carrera, incluyendo el Man Booker Prize International.
Foto: EFE - Gyula Czimbal

László Krasznahorkai se unió a la larga lista de premios Nobel de Literatura con el anuncio dado recientemente por la Academia Sueca. Según el fallo, el escritor húngaro de 71 años recibió el galardón “por una obra visionaria y conmovedora que, en medio del terror apocalíptico, reafirma el poder del arte”. Ha sido catalogado como “postmoderno” y, desde su primera publicación en 1985, ha recibido múltiples reconocimientos. Incluso fue descrito por la escritora estadounidense Susan Sontag como el “maestro húngaro contemporáneo del apocalipsis”.

“E...

Andrea Jaramillo Caro

Por Andrea Jaramillo Caro

Periodista y gestora editorial de la Pontificia Universidad Javeriana, con énfasis en temas de artes visuales e historia del arte. Se vinculó como practicante en septiembre de 2021 y en enero de 2022 fue contratada como periodista de la sección de Cultura.@Andreajc1406ajaramillo@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

PremiumEE

Noticias hoy

Nobel de Literatura

Premio Nobel de Literatura

Nobel de Literatura 2025

Lászlo Krasznahorkai

László Krasznahorkai libros

Tango satánico

László Krasznahorkai books

Quién es László Krasznahorkai

Premio Nobel Literatura

Premio Nobel Literatura 2025

Nobel Literatura 2025

candidatos al nobel de literatura 2025

cuando se entrega le premio nobel de literatura

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.