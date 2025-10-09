László Krasznahorkai, Nobel de Literatura 2025, las frases infinitas y las visiones de un apocalipsis constante

El escritor húngaro ha recibido múltiples galardones a lo largo de su carrera, incluyendo el Man Booker Prize International. Foto: EFE - Gyula Czimbal

László Krasznahorkai se unió a la larga lista de premios Nobel de Literatura con el anuncio dado recientemente por la Academia Sueca. Según el fallo, el escritor húngaro de 71 años recibió el galardón “por una obra visionaria y conmovedora que, en medio del terror apocalíptico, reafirma el poder del arte”. Ha sido catalogado como “postmoderno” y, desde su primera publicación en 1985, ha recibido múltiples reconocimientos. Incluso fue descrito por la escritora estadounidense Susan Sontag como el “maestro húngaro contemporáneo del apocalipsis”.

“E...