De prisiones a escenarios culturales: la metamorfosis del encierro en América Latina

Del Panóptico de Bogotá (iniciado entre 1874 y 1878), el de Ibagué (construido alrededor de 1889), el Palacio de Lecumberri en México (1900) y el Presidio Modelo en Cuba (1925) —hoy reconvertidos en museos y espacios culturales— al Centro de Confinamiento del Terrorismo en El Salvador (2022). Foto: Jonathan Bejarano

Bogotá convirtió su cárcel panóptica en el Museo Nacional; Ibagué la transformó en un espacio cultural; México resignificó el Palacio de Lecumberri como Archivo General de la Nación; Cuba le dio un nuevo aire a El Presidio Modelo. Por su parte, El Salvador, devolvió la prisión a su papel central en la política del castigo.

Presentamos cuatro casos de América Latina en donde los panópticos han sido transformados en espacios culturales y de memoria en torno a los derechos humanos. Y reflexionamos, en paralelo, sobre el modelo de Bukele y la...