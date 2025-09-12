No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
De prisiones a escenarios culturales: la metamorfosis del encierro en América Latina

Mientras algunos países rescatan antiguos presidios como espacios de memoria histórica, otros, como El Salvador, refuerzan modelos de encarcelamiento masivo que plantean serias preguntas sobre los derechos humanos.

Paula Andrea Baracaldo Barón
Paula Andrea Baracaldo Barón
12 de septiembre de 2025 - 12:00 p. m.
Del Panóptico de Bogotá (iniciado entre 1874 y 1878), el de Ibagué (construido alrededor de 1889), el Palacio de Lecumberri en México (1900) y el Presidio Modelo en Cuba (1925) —hoy reconvertidos en museos y espacios culturales— al Centro de Confinamiento del Terrorismo en El Salvador (2022).
Foto: Jonathan Bejarano

Bogotá convirtió su cárcel panóptica en el Museo Nacional; Ibagué la transformó en un espacio cultural; México resignificó el Palacio de Lecumberri como Archivo General de la Nación; Cuba le dio un nuevo aire a El Presidio Modelo. Por su parte, El Salvador, devolvió la prisión a su papel central en la política del castigo.

Presentamos cuatro casos de América Latina en donde los panópticos han sido transformados en espacios culturales y de memoria en torno a los derechos humanos. Y reflexionamos, en paralelo, sobre el modelo de Bukele y la...

Comunicadora social y periodista de último semestre de la Universidad Externado de Colombia.@conbdebaracaldopbaracaldo@elespectador.com
