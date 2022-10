“Débora Arango”: pintar la política como una bestia

Debora Arango - Pintora - Exposicion en la sala de arte del edificio atrio de bancolombia Foto: GUSTAVO TORRIJOS - GUSTAVO TORRIJOS

“Cuando mataron a Gaitán no había televisión, por supuesto, y me puse a escuchar por radio todo lo que sucedía en Bogotá: la forma como asesinaron a Gaitán, lo ocurrido con su asesinato, las mujeres en las torres de las iglesias echando a volar las campanas, las monjas saliendo de los conventos… todo lo que describían lo iba pintando. Sin darme cuenta terminé haciendo un boceto para fresco y me repetía: ‘¡Ay, que algún día yo pueda convertir esto en un mural’. Mucha gente entendería, a través de él, el significado de esta absurda violencia. Jamás lo logré”, contó alguna vez la artista antioqueña Débora Arango sobre el día en el que falleció su amigo y político liberal Jorge Eliécer Gaitán.

Al cuadro que resultó de aquel boceto, hecho en acuarela, lo tituló Masacre del 9 de abril y fue el detonante de gran parte de su obra, centrada en los hechos políticos del país. “El Bogotazo y la muerte de Gaitán fue un momento que marcó muchísimo a Débora Arango. Ella fue muy cercana a Gaitán cuando fue ministro de Educación en 1940. Él organizó una exposición en el Teatro Colón aquí en Bogotá y, desde ahí, se hicieron muy amigos, muy cercanos, entonces el asesinato de él en 1948 la marcó profundamente y la llevó a interesarse por ese período que en Colombia conocemos como la Violencia”, aseveró la directora del Museo de Arte Moderno de Medellín (MAMM), María Mercedes González.