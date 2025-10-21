Del fútbol al cine y a las vergüenzas de Albert Camus (Obras incompletas III)

"Juzgar si la vida vale o no vale la pena de vivirla es responder a la pregunta fundamental de la filosofía", escribió Albert Camus en "El mito de Sísifo". / Cortesía

Era un niño, solo un niño que no sabía lo que significaba la moral. Ni siquiera recordaba haber escuchado aquella palabra tan corta que con los años estaría tan presente en su vida, hasta el punto de que luego, muy luego, dijo y escribió que todo lo que sabía sobre la moral de los hombres lo había aprendido jugando al fútbol. Después aseguró que “Un hombre sin ética es una bestia salvaje soltada a este mundo”, y que no había nada más despreciable que el respeto basado en el miedo. Por aquellos tiempos de sus primeros 10 ó 12 años, mil...