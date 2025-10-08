Logo El Espectador
El Magazín Cultural
El camino del héroe (Aterrado)

“Demon Slayer: El Castillo Infinito”, es la primera película de una trilogía que finalizará la serie de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba. Se estrenó el 18 de julio en Japón y en occidente a partir del 11 de septiembre y, hasta el momento, un producto que costó 20 millones de dólares ha recaudado más de $757,633,973. Este fenómeno podría ser el resultado de la globalización del anime, sobre todo en la generación Z, pero más probablemente sea porque esta serie, más que ser impulsada por una temática en especial, está impulsada por la profundidad y evolución de sus personajes.

Juliana Vargas Leal
08 de octubre de 2025 - 07:22 p. m.
"Demon Slayer: El Castillo Infinito" se estrenó en Colombia el 11 de septiembre.
Foto: Tomado de Crunchyroll

El universo de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba está caracterizado por cazadores de demonios aparentemente fuertes, aparentemente estoicos. Tanjiro Kamado, el protagonista, tiene una virtud, empatía y coraje inquebrantables. Tan es así, que en la serie se muestra que su alma es un cielo azul infinito, lleno de seres luminosos. Los pilares –los mejores cazademonios de la organización–, representan la cumbre de la disciplina y el sacrificio. Sin embargo, a su lado trabaja la indeterminación, el miedo y el pánico. Zenitsu Agatsuma llora,...

Por Juliana Vargas Leal

