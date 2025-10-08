El camino del héroe (Aterrado)

“Demon Slayer: El Castillo Infinito”, es la primera película de una trilogía que finalizará la serie de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba. Se estrenó el 18 de julio en Japón y en occidente a partir del 11 de septiembre y, hasta el momento, un producto que costó 20 millones de dólares ha recaudado más de $757,633,973. Este fenómeno podría ser el resultado de la globalización del anime, sobre todo en la generación Z, pero más probablemente sea porque esta serie, más que ser impulsada por una temática en especial, está impulsada por la profundidad y evolución de sus personajes.