El camino del héroe (Aterrado)

"Demon Slayer: El Castillo Infinito" se estrenó en Colombia el 11 de septiembre.
Foto: Tomado de Crunchyroll
El universo de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba está caracterizado por cazadores de demonios aparentemente fuertes, aparentemente estoicos. Tanjiro Kamado, el protagonista, tiene una virtud, empatía y coraje inquebrantables. Tan es así, que en la serie se muestra que su alma es un cielo azul infinito, lleno de seres luminosos. Los pilares –los mejores cazademonios de la organización–, representan la cumbre de la disciplina y el sacrificio. Sin embargo, a su lado trabaja la indeterminación, el miedo y el pánico. Zenitsu Agatsuma llora,...
Por Juliana Vargas Leal
