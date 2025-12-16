Dentro del significado en la novela juvenil “Tú y yo somos cuatro” de Jordi Sierra i Fabra

Jordi Sierra i Fabra, además de escritor, es crítico de músia. Foto: Panamericana Editorial

Yo no creo en las etiquetas, creo en los libros y en lo que cuentan. - Jordi Sierra i Fabra

Entre el amor que le profesan sus lectores, el reconocimiento de su voz dentro de la literatura española y latinoamericana y sus orígenes como escritor, Jordi Sierra i Fabra, invitado a la pasada Feria Internacional del Libro de Bogotá (FILBo), charló con nosotros a propósito de su obra Tú y yo somos cuatro, publicada por Panamericana Editorial. Una novela juvenil que sigue de cerca la realidad de Cristian y Mabel, dos adolescentes cuyos...