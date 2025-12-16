Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

El Magazín Cultural
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Dentro del significado en la novela juvenil “Tú y yo somos cuatro” de Jordi Sierra i Fabra

El escritor español habló sobre su más reciente libro, sus procesos de escritura y su decisión de escribir literatura infantil y juvenil.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Jahir Camilo Cediel Rincón
16 de diciembre de 2025 - 11:01 p. m.
Jordi Sierra i Fabra, además de escritor, es crítico de músia.
Jordi Sierra i Fabra, además de escritor, es crítico de músia.
Foto: Panamericana Editorial

Yo no creo en las etiquetas, creo en los libros y en lo que cuentan. - Jordi Sierra i Fabra

Entre el amor que le profesan sus lectores, el reconocimiento de su voz dentro de la literatura española y latinoamericana y sus orígenes como escritor, Jordi Sierra i Fabra, invitado a la pasada Feria Internacional del Libro de Bogotá (FILBo), charló con nosotros a propósito de su obra Tú y yo somos cuatro, publicada por Panamericana Editorial. Una novela juvenil que sigue de cerca la realidad de Cristian y Mabel, dos adolescentes cuyos...

Por Jahir Camilo Cediel Rincón

Conoce más

Temas recomendados:

PremiumEE

Noticias hoy

Jordi Sierra i Fabra

Tú y yo somos cuatro

Jordi Sierra i Fabra libros

¿Cuál es la obra más famosa de Jordi Sierra i Fabra?

¿Qué tipo de literatura escribe Jordi Sierra?

¿Cómo fue la niñez de Jordi Sierra i Fabra?

Jordi Sierra i Fabra obras más importantes

Jordi Sierra i Fabra premios

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.