Memoria en ruinas: la Torre dei Conti y la fragilidad del pasado en Roma

Los bomberos trabajan en el lugar después de que una sección de la Torre dei Conti colapsara cerca del Foro Imperial, en Roma (Italia), el 3 de noviembre de 2025. Construida en 1238 por la poderosa familia del papa Inocencio III, la torre fue durante siglos un símbolo del poder feudal en el corazón de Roma. Foto: EFE - MASSIMO PERCOSSI

Las ciudades contemporáneas, obsesionadas con restaurar y atraer visitantes, tienden a olvidar la esencia de lo que intentan preservar. A las 11:30 de la mañana del 3 de noviembre, en pleno corazón de Roma, una nube de polvo cubrió el aire junto al Foro Imperial. En medio del estruendo, la Torre dei Conti, una estructura medieval de casi nueve siglos, se derrumbó parcialmente. Un tramo interior y parte de su fachada colapsaron.

Cuatro de los cinco obreros que trabajaban en la restauración lograron salir. El quinto, Octav Stroici, de 66 años,...