Desastre en la “Puerta del Cielo”: carro destruye las escaleras de lugar centenario en China

Fragmento del video en el que el Chery Fulwin X3L se estrella contra la barandilla de las escaleras de "La Puerta del Cielo". Foto: Captura de pantalla CarNewsChina

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El pasado 12 de noviembre, la automovilística Chery fue la protagonista de un aparatoso accidente en uno de los lugares más emblemáticos de China. Para una campaña publicitaria de la compañía, un Chery Fulwin X3L trató de subir las escaleras que llevan a “La Puerta del Cielo”, un agujero natural formado en el Monte Tianmen. Durante la maniobra, el conductor perdió la tracción, haciendo que el vehículo se estrellara contra la barandilla de las escaleras.

El desafortunado evento fue un intento de replicar la hazaña realizada en 2018 por un Range Rover Sport, el cual logró subir los 999 escalones de 45 grados. Este video promocional de Land Rover se convirtió en un hito en el mundo de la publicidad, ya que fue el primer SUV (Sport Utility Vehicle) en completar el recorrido.

No se reportaron heridos durante el accidente y la compañía china ya ha salido a pedir disculpas y dijeron que cubrirán los costos necesarios que se hayan producido a partir de los daños materiales. Asimismo, en su comunicado declararon: “este resultado pone de manifiesto nuestras deficiencias en la planificación y ejecución de la prueba”.

¿Qué es “La Puerta del Cielo”?

“La Puerta del Cielo” se encuentra ubicada en la provincia china de Hunan, en el Monte Tianmen. De acuerdo con National Geographic, las 999 escaleras que llevan a este sitio se dividen en cinco plataformas que representan la riqueza, la felicidad, la larga vida, el poder y la suerte. Además, el número 9 significa infinito en la cultura china, por lo que estas escaleras tienen un poderoso peso simbólico y dan paso al impresionante orificio de 128 metros de alto y 55 de ancho.

Tiamen significa ‘Puerta celestial’ en mandarín y, según Infobae, este es el hoyo natural más alto de su tipo en el mundo. El monte se encuentra en el Parque Forestal Nacional Zhangjiajie, donde los turistas pueden encontrar otros lugares reconocidos como “El paseo de la fe”, la viral pasarela de cristal inaugurada en 2011, en la que los visitantes pueden caminar a 1.400 metros de altura, mientras disfrutan de la vista y experimentan el vértigo.