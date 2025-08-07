Hallaron edición original de “El Hobbit” y superó los 30.000 dólares en subasta

Una foto reciente, sin fecha y publicada por la casa de subastas Auctioneum, muestra una rara primera edición de "El Hobbit" de J.R.R. Tolkien en la casa de subastas de Bristol, al suroeste de Inglaterra, antes de la venta del libro. Foto: AFP PHOTO/ AUCTIONEUM - AFP PHOTO/ AUCTIONEUM

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Una primera edición de “El Hobbit”, del escritor británico J.R.R. Tolkien -descubierta por casualidad durante el vaciado de una casa en Bristol (Inglaterra)-, fue subastada el 7 de agosto, anunció la casa de subastas Auctioneum.

La estimación inicial del ejemplar se había fijado en 10.000 libras (unos 13.442 dólares), pero hacia el mediodía del miércoles ya alcanzaba las 23.000 libras (alrededor de 30.900 dólares) en la subasta en línea que finaliza esta misma noche.

Este ejemplar forma parte de los aproximadamente 1.500 libros impresos en 1937, en la primera edición de lo que se convertiría en un bestseller mundial.

El libro proviene de la biblioteca familiar de Hubert Priestley, un botánico que, según Auctioneum, “probablemente” conoció a Tolkien.

“Nadie sabía que el libro estaba allí”, asegura Caitlin Riley, experta de la casa de subastas, citada en el comunicado. Fue ella quien hizo el hallazgo fortuito durante la limpieza de la vivienda.

Con una cubierta de color verde pálido, el libro incluye ilustraciones en blanco y negro realizadas por el propio Tolkien. Las ediciones posteriores, en cambio, incorporan ilustraciones color, precisa Auctioneum.

El Hobbit, concebido originalmente como un libro para niños, narra las aventuras de Bilbo Bolsón y un grupo de enanos en su misión para recuperar el reino de Erebor y un tesoro fabuloso, arrebatado por Smaug, un dragón que escupe fuego.

En 2015, una edición original con una dedicatoria escrita en lengua élfica se vendió por 137.000 libras (184.000 dólares) en una subasta de Sotheby’s en Londres.