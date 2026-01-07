Logo El Espectador
El Magazín Cultural
La ciencia ficción: una alternativa para analizar la actualidad

En ocasiones, las coyunturas del mundo pueden ser vistas y entendidas a través de obras literarias de ciencia ficción como “Duna” y “1984”. Exploramos cómo se logra a través de este género literario.

Andrea Jaramillo Caro
07 de enero de 2026 - 02:15 p. m.
La novela de Frank Herbert “Duna” fue publicada en 1965 y algunos elementos de su trama de explotación de recursos, ambientalismo y juego de poderes podrían funcionar como símil con la situación en Venezuela.
Foto: EFE/Archivo particular

Cuando el 3 de enero, en la madrugada, el cielo venezolano se vio atravesado por un ataque estadounidense y se informó sobre la captura del presidente Nicolás Maduro, el mundo comenzó a reportar y analizar lo que estos hechos significaban para el panorama internacional. Pero, más allá de las declaraciones, las noticias y las especulaciones, mirar hacia la literatura puede ofrecer un lente diferente para observar este tipo de situaciones.

Por ejemplo, el ataque estadounidense sobre Venezuela traza un símil con uno de los argumentos de la novela...

Por Andrea Jaramillo Caro

Periodista y gestora editorial de la Pontificia Universidad Javeriana, con énfasis en temas de artes visuales e historia del arte. Se vinculó como practicante en septiembre de 2021 y en enero de 2022 fue contratada como periodista de la sección de Cultura.@Andreajc1406ajaramillo@elespectador.com
