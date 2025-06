Desmienten noticia sobre la muerte de la nobel Elfriede Jelinek

Elfriede Jelinek estudió música en el Conservatorio de Viena y cursó arte y teatro en la Universidad de Viena.

Numerosos medios de lengua alemana informaron este martes sobre la muerte de la premio nobel de Literatura Elfriede Jelinek, una noticia que resultó ser una noticia falsa lanzada por el controvertido periodista italiano Tommasso Debenedetti.

En la red social X aparecieron en torno a las 14.00 horas de Viena mensajes en inglés y en alemán en la cuenta RowohltAT, supuestamente la filial austríaca de la casa editorial de Jelinek, en la que se anunciaba su muerte a los 78 años de edad, junto con una gran foto de la escritora austríaca.

Diferentes medios, entre ellos conocidas cabeceras como el semanario alemán Focus o los diarios austríacos Der Standard o Kronenzeitung, informaron durante minutos en sus ediciones digitales sobre la muerte de Jelinek, sin darse cuenta de que RowohltAT era una cuenta falsa con menos de 500 seguidores en X.

A los pocos minutos de conocerse la supuesta noticia, una portavoz de la casa editorial alemana Rowholt desmintió la muerte de Jelinek, una de las escritoras más conocidas de Austria, autora de novelas como La Pianista y de obras de teatro como Ulrike Maria Stuart o Bambiland, entre otras.

Además, el propio creador de RowohltAT publicó un mensaje en inglés diciendo “ÚLTIMA HORA: Elfriede Jelinek está viva y en buen estado de salud. La noticia falsa sobre su muerte se originó desde esta cuenta; un bulo creado por mí, el periodista italiano Tommasso Debenedetti”.

En noviembre de 2024, el mismo Debenedetti creó una cuenta falsa en X de la casa editorial Tusquets Editores para anunciar la supuesta muerte del escritor vasco Javier Aramburu, una noticia que fue reproducido por numerosos medios.

Debenedetti empezó por inventarse entrevistas con personajes conocidos en la década de los 2000 y, con la llegada de las redes sociales, ha ganado fama al viralizar la falsa muerte de numerosas personalidades.

Elfriede Jelinek: Nobel a contracorriente

Elfriede Jelinek, nacida en Mürzzuschlag, Austria, en 1946, es una de las voces más críticas de la literatura en lengua alemana. Novelista, poeta y dramaturga, Jelinek comenzó a destacar en la escena literaria en 1967 con la publicación de Lisas Schatten y más tarde alcanzó notoriedad con novelas como The Piano Teacher (1983), Lust (1989) o The Children of the Dead (1995). A lo largo de toda su obra, Jelinek despliega una expresión experimental y polifónica, en la que mezcla voces, monólogos internos y críticas sociales para dar forma a textos incómodos pero profundamente reflexivos.

Hija de un padre judío-checo y de una madre católica de origen rumano, vivió en carne propia el drama de una Europa marcada tanto por el nazismo como por el patriarcado y el consumismo. Ese pasado difícil permeó en toda su creación, en la que pone en evidencia el sexismo, el racismo, el auge de nuevos fascismos y el debilitado rol de la cultura en el debate político. Jelinek también vivió en primera línea el debilitado papel de la mujer en el orden social, así como el silencio colectivo en Austria frente a los crímenes de la Segunda Guerra.

A lo largo de los años, recibió algunos de los más importantes galardones de la literatura en lengua alemana, como el Premio Georg Büchner en 1998, el Premio Franz Kafka en 2004 y el Premio Nobel de Literatura en ese mismo año. La Academia Sueca reconoció así “el flujo musical de voces y contravoces” de Jelinek, así como el valor de una escritura capaz de expresar sin rodeos las injusticias más profundas de la sociedad. Por problemas de agorafobia y fobia social, la autora decidió no ir en persona a Estocolmo para recibir el Premio Nobel.