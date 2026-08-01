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Detrás de la escultura que Petro le regaló al papa León XIV

En su última visita al Vaticano, el presidente llevó como obsequio una escultura que causó confusión por su parecido con una obra de Fernando Botero. Esta es la historia detrás de la pieza.

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Andrea Jaramillo Caro
Andrea Jaramillo Caro
01 de agosto de 2026 - 10:39 p. m.
El papa León XIV regaló al presidente Petro medallas y rosarios de su papado en su última reunión el 2 de julio.
El papa León XIV regaló al presidente Petro medallas y rosarios de su papado en su última reunión el 2 de julio.
Foto: Viviana Velásquez Bello

El pasado 2 de julio, una paloma de madera cruzó el Océano Atlántico y fue entregada al papa León XIV como obsequio. La escultura fue un regalo que le hizo el presidente Gustavo Petro al Santo Padre en su más reciente visita al Vaticano, junto con otras artesanías que llevó con él a la Santa Sede.

Aunque la paloma simboliza la paz y el Espíritu Santo, se convirtió en motivo de confusión. En medios se reportó que el presidente había entregado una escultura de “La paloma de la paz” de Fernando Botero. Algunos mencionaron que era una obra...

Andrea Jaramillo Caro

Por Andrea Jaramillo Caro

Periodista y gestora editorial de la Pontificia Universidad Javeriana, con énfasis en temas de artes visuales e historia del arte. Se vinculó como practicante en septiembre de 2021 y en enero de 2022 fue contratada como periodista de la sección de Cultura.@Andreajc1406ajaramillo@elespectador.com
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Gilberto R.M.(54899)Hace 15 minutos
Los abelardistas muuuy emberracados porque Petro les gana en casi todas las instancias.
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