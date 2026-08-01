Detrás de la escultura que Petro le regaló al papa León XIV

El papa León XIV regaló al presidente Petro medallas y rosarios de su papado en su última reunión el 2 de julio. Foto: Viviana Velásquez Bello

El pasado 2 de julio, una paloma de madera cruzó el Océano Atlántico y fue entregada al papa León XIV como obsequio. La escultura fue un regalo que le hizo el presidente Gustavo Petro al Santo Padre en su más reciente visita al Vaticano, junto con otras artesanías que llevó con él a la Santa Sede.

Aunque la paloma simboliza la paz y el Espíritu Santo, se convirtió en motivo de confusión. En medios se reportó que el presidente había entregado una escultura de “La paloma de la paz” de Fernando Botero. Algunos mencionaron que era una obra...