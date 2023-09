Detrás del “Tanakh”, la biblia hebrea

Se han hecho análisis ecdóticos, literarios, historiográficos antropológicos y arqueológicos del “Tanakh”. / Getty Images Foto: Getty Images

“La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho. Dijo a la mujer: ‘¿Cómo os ha dicho Dios que no comáis de ninguno de los árboles del jardín?’. Respondió la mujer a la serpiente: ‘[…] No comáis de él, ni lo toquéis, so pena de muerte’. Replicó la serpiente: ‘De ninguna manera moriréis. Es que Dios sabe muy bien que el día en que comáis de él se os abrirán los ojos y seréis como dioses, conocedores del bien y del mal’”.