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Tras el telón de “La bohème” en Bogotá

La ópera de Giacomo Puccini se estrena el 16 de julio en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, bajo la batuta de Andrés Orozco-Estrada y la dirección artística de Pedro Salazar. El Espectador tuvo acceso al detrás de escenas de esta obra que tendrá funciones adicionales el 18 y 20 de julio.

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Andrea Jaramillo Caro
Andrea Jaramillo Caro
16 de julio de 2026 - 02:34 a. m.
Imagen del segundo acto de "La bohème".
Imagen del segundo acto de "La bohème".
Foto: Juan Diego Castillo-Ramirez

Las calles parisinas han sido la ambientación de múltiples historias de aventura, terror, acción, drama y amor a lo largo del tiempo. Sin embargo, el gélido invierno de la Ciudad de las Luces se convirtió en 1896 en el escenario para uno de los relatos de amor y tragedia más conocidos del mundo de la ópera: “La bohème”.

Desde una pequeña buhardilla que se alza sobre el Barrio Latino, el pintor Marcello (Julián Ochoa) trabaja en un lienzo rojo, mientras que su amigo, el poeta Rodolfo (Andrés Agudelo), escribe una obra. Ambos, con el frío...

Andrea Jaramillo Caro

Por Andrea Jaramillo Caro

Periodista y gestora editorial de la Pontificia Universidad Javeriana, con énfasis en temas de artes visuales e historia del arte. Se vinculó como practicante en septiembre de 2021 y en enero de 2022 fue contratada como periodista de la sección de Cultura.@Andreajc1406ajaramillo@elespectador.com
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