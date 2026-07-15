Tras el telón de “La bohème” en Bogotá

Imagen del segundo acto de "La bohème". Foto: Juan Diego Castillo-Ramirez

Las calles parisinas han sido la ambientación de múltiples historias de aventura, terror, acción, drama y amor a lo largo del tiempo. Sin embargo, el gélido invierno de la Ciudad de las Luces se convirtió en 1896 en el escenario para uno de los relatos de amor y tragedia más conocidos del mundo de la ópera: “La bohème”.

Desde una pequeña buhardilla que se alza sobre el Barrio Latino, el pintor Marcello (Julián Ochoa) trabaja en un lienzo rojo, mientras que su amigo, el poeta Rodolfo (Andrés Agudelo), escribe una obra. Ambos, con el frío...