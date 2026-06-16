Devolver a un artista colombiano el lugar que le corresponde: homenaje a Luis Caballero

“La relación de los colombianos con el arte contemporáneo es más abierta y curiosa, aunque sigue siendo de un público sensible y minoritario… pero ese público existe, y para él he trabajado toda mi vida”, dijo Benjamín Villegas sobre su interés por la obra de Luis Caballero y el homenaje que le hizo. Foto: Villegas Editores.

En 1968 la crítica de arte Marta Traba lo consideró “el pintor colombiano más notable de su generación y el sucesor directo de Obregón y Fernando Botero”.

En “Luis Caballero. Homenaje” (Villegas Editores, 2026) podemos recorrer, con necesario detalle y afinada mirada, la producción de un artista contemporáneo disciplinado y coherente, quien lejos de las complacencias creó para interrogar y confrontar desde una idea del cuerpo como campo de batalla espiritual, territorio de disputas, espacio de fisuras e incómoda belleza.

En este homenaje las...