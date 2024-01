Algunas frases para recordar a Martin Luther King Jr.

Hoy, 15 de enero de 2024, se conmemora el Día de Martin Luther King Jr., un homenaje al defensor de los derechos civiles en Estados Unidos. Foto: AFP - -

En la ciudad de Atlanta, en Estados Unidos, un día como hoy hace 95 años, nació uno de los defensores de los derechos humanos y civiles más destacados del siglo XX, Martin Luther King Jr.

Fue un líder importante en el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos, en medio de la segregación de la que eran víctimas miles de personas negras en todo el país. Su discurso, “Yo tengo un sueño (I have a dream)”, abarca la problemática racial de los años 50 y 60 en la sociedad norteamericana.

A causa de su lucha, fue condecorado por la Academia Sueca con el Nobel de Paz en 1964, convirtiéndose en la persona más joven en obtener el premio (35 años), hasta 2014, que fue entregado a la activista pakistaní Malala Yousafzai, con 17 años.

Fue pastor de la iglesia bautista, al igual que su padre y abuelo. Asistió a la escuela Booker T. Washington High School en Atlanta, y realizó sus estudios superiores en el Morehouse College, una universidad prescrita para personas negras. Se graduó en Sociología en 1948, se matriculó en el Crozer Theological Seminary en Chester, en Pensilvania, y realizó su doctorado en Teología en la Universidad de Boston.

En 1963, las calles de Washington DC fueron testigos de las más de 250 mil personas que se congregaron en la marcha por los derechos civiles en Estados Unidos, donde Martin Luther King Jr. ofreció su icónico discurso “I have a dream”. Cinco años más tarde, fue asesinado en Memphis mientras se preparaba para dar una alocución.

Cada tercer lunes de enero se celebra en el país norteamericano el Día de Martin Luther King Jr., en conmemoración con su natalicio, que, este año, coincidió con el día de la celebración. Esta festividad invita a las personas a reflexionar acerca del legado y los logros del movimiento por los derechos civiles, además de fomentar la igualdad, la justicia y la unidad entre los ciudadanos.

Frases de Martin Luther King Jr.

Aquí les presentamos algunas frases para recordar al activista social que hoy cumpliría 95 años:

- “100 años después, el negro sigue viviendo en una isla de pobreza rodeado por un mar de prosperidad material”.

- “Tengo un sueño, un solo sueño, seguir soñando. Soñar con la libertad, soñar con la justicia, soñar con la igualdad y ojalá ya no tuviera necesidad de soñarlas”.

- “Tengo un sueño, que mis cuatro hijos vivan un día en una nación en la que no sean juzgados por el color de su piel, sino por la naturaleza de su carácter”.

- “Se vienen días difíciles ahora, pero no me importa porque he estado en la cima de la montaña”.

- “Nosotros como pueblo llegaremos a la Tierra Prometida”.

- “En estos días de revueltas e incertidumbre, los genios malignos de la guerra y de la injusticia económica y racial amenazan incluso la supervivencia de la raza humana”.

- “La oscuridad no puede suprimir a la oscuridad; solo puede hacerlo el amor”.

- “Nada hay tan peligroso en el mundo como la ignorancia sincera y la estupidez consciente”.

- “La filantropía es una cosa buena, pero no debe llevar al filántropo al extremo de ignorar las circunstancias de injusticia económica que hacen posible la filantropía”.

- “En definitiva, un hombre no se valora por el lugar que ocupa en los momentos de seguridad y comodidad, sino por el que ocupa en épocas de prueba y adversidad”.