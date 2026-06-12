Día del Padre en Bogotá: los planes culturales para este puente festivo

Imagen de referencia Foto: Alcaldía Mayor De Bogotá

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El papá de los asados

Fecha: 13 al 15 de junio.

Lugar: Hacienda San Rafael.

Entrada: COP 27.000.

Detalles del evento: regresa el festival que reúne gastronomía, música, entretenimiento y pantallas gigantes para vivir el Mundial 2026. Participarán más de 30 restaurantes, entre los que se encuentran algunos parrilleros internacionales que ofrecerán opciones saladas y dulces.

Tortazo Rock

Fecha: 13 de junio.

Lugar: La Media Torta.

Entrada: libre.

Detalles del evento: las bandas Bajo Tierra, The Kitsch, Pez Errante y V For Volume se darán cita entre las 2:00 p. m. y las 8:00 p. m. para un encuentro que le apuesta a la memoria musical, la vigencia de las bandas históricas y la fuerza de las nuevas sonoridades. Esta nueva edición contará también con una agrupación sorpresa en un recorrido por los sonidos que han marcado la historia del rock en el país.

Exposición “Por arte de magia”

Fecha: hasta el 6 de septiembre.

Lugar: Museo Nacional de Colombia.

Entrada: COP 6.000.

Detalles del evento: esta muestra explora el legado del mago Gustavo Lorgia a través de sus objetos mágicos y material de archivo en fotos y videos. Además, recorre su impacto en varias generaciones de colombianos y colombianas. Es la primera aproximación del Museo Nacional de Colombia al arte de la magia como práctica escénica y cultural con un desarrollo significativo en el país.

Muros que hablan: imágenes, memoria y expresión en el tiempo

Fecha: 13 de junio.

Lugar: Museo del Oro y Museo de Arte Miguel Urrutia.

Entrada: libre con inscripción previa.

Detalles del evento: Jorge Jiménez, del equipo del MAMU, y María Gómez, del equipo del Museo del Oro, darán una visita guiada entre las muestras “Digna Rabia” en el Museo de Arte Miguel Urrutia (MAMU) y “Trazos sobre piedra” en el Museo del Oro.

Concierto “El poder de los cuentos orientales”

Fecha: 13 de junio.

Lugar: Auditorio León de Greiff.

Entrada: libre.

Detalles del evento: La Orquesta Filarmónica de Bogotá se presentará junto al pianista Alexandre Moutouzkine en un concierto dirigido por Enrique Diemecke. En este recital se interpretarán obras de Balákirev y Rimski-Kórsakov. Además, el pianista tendrá a su cargo el “Concierto No. 2” de Rajmáninov.

Musical “El jardín”

Fecha: 15 de junio.

Lugar: Centro de Felicidad de Chapinero.

Entrada: libre.

Detalles del evento: un musical original para toda la familia que representa la importancia de amar y sentirse amado. En la obra, tres mujeres se encuentran en una floristería por diferentes razones. Raquel, busca flores para un funeral, Ema, para una despedida, y Amelia, para pintarlas. Ese es el plan, pero cada persona que llega a “El Jardín” encuentra mucho más de lo que estaba buscando.

Los nuevos Canticuentos para los niños de ayer

Fecha: 14 de junio.

Lugar: Centro Nacional de las Artes.

Entrada: desde COP 58.500.

Detalles del evento: a las 3:00 p. m. se presentarán en vivo Los Nuevos Canticuentos, álbum que ganó el Latin Grammy 2025 a Mejor Álbum Infantil, con clásicos para toda la familia como “La Iguana y el Perezoso”, “El Pájaro Carpintero”, “Sammy el Heladero”, “La Serpiente de Tierra Caliente” y muchos más. Esta presentación estará acompañada por el Coro de RíoGrande.

Bogotá a nivel del mar

Fecha: 13 de junio.

Lugar: Museo del Mar, Universidad Jorge Tadeo Lozano.

Entrada: COP 6.000.

Detalles del evento: el Festival del Día Mundial de los Océanos llegará a Bogotá con actividades como experiencias inmersivas, trivias, un tarot oceánico, actividades para estampar bolsos y camisetas, entre otros. Además, los asistentes podrán visitar las exhibiciones permanentes del museo.

Obra de teatro “Burundanga”

Fecha: 13 y 14 de junio.

Lugar: Teatro Nacional La Castellana.

Entrada: COP 60.000 a COP 82.000.

Detalles del evento: esta comedia, dirigida por Johan Velandia, juega con los límites entre la verdad y la mentira y estará en temporada hasta el 21 de junio. La historia sigue a Ana, quien al descubrir que está embarazada de su novio Manuel decide conducir un experimento, ya que duda si es el hombre con el que debe compartir su vida. Para ello recurre a su amiga Silvia.

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